En una entrevista con Sport Bild, Hainer valoró la temporada previa a la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart: «Para nosotros, lo más importante es siempre el campeonato. El doblete sería la guinda. Entusiasmamos con nuestro fútbol; contra el Real Madrid y el París recibimos aplausos en todo el mundo, incluso de gente que no sigue al Bayern».
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«Solo un club en el que se inspiran»: Herbert Hainer, del FC Bayern, relata una charla que mantuvo con los directivos del Real Madrid
En general, su club está «en plena forma y marca la pauta a nivel internacional»; como prueba, Hainer mencionó un elogio especial: «Cuando nos reunimos para almorzar en Múnich antes de nuestro partido de la Liga de Campeones, los representantes del Real Madrid dijeron que solo había un club en el que se fijaban: el FC Bayern. No dependemos de ningún inversor externo».
Las estructuras de los principales clubes internacionales
El Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid en la vuelta de cuartos y, tras el 2-1 de la ida, avanzó a semifinales. Allí perdió con el PSG, campeón vigente y propiedad de inversores cataríes. En la final, el PSG se medirá al Arsenal, propiedad del multimillonario estadounidense Stan Kroenke. Otros grandes clubes ingleses, como Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool, también tienen dueños extranjeros.
Real Madrid y su archirrival Barcelona, ambos clubes de socios, gastan fuerte en fichajes y acumulan deudas. En cambio, el FC Bayern AG no tiene deudas: el 75 % pertenece a la asociación registrada y Adidas, Allianz y Audi poseen cada uno un 8,33 %.
Ambos se han cruzado muchas veces en la Liga de Campeones: primero el Bayern fue la “bestia negra” del Madrid, luego los blancos dominaron, hasta que esta temporada el conjunto alemán volvió a ganar.