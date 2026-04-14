Según Sport Bild, solo el Real Madrid, el Liverpool FC y un club no revelado pueden activar la cláusula que, se dice, el central incluyó al renovar con el Borussia Dortmund.
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Solo tres grandes clubes pueden ficharlo, y la preocupación persiste: se revelan nuevos detalles sobre la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck en el BVB
Sky informó que el FC Bayern Múnich, pese a su interés en Schlotterbeck, no está entre las excepciones que podrían activar la cláusula este verano.
El viernes renovó su contrato hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión que podría activar tras el Mundial de 2026.
El central aspira a destacar con Alemania y dar el salto a un grande este verano.
Liverpool y Madrid podrían necesitar centrales: Ibrahima Konaté no ha renovado y Virgil van Dijk ya tiene 34 años. En el Real Madrid vencen los contratos de Antonio Rüdiger y David Alaba, y al menos al austriaco no se le ofrecerá renovación. Además, Eder Militao sufre lesiones graves con frecuencia. Como alternativa, el club cuenta con dos jóvenes centrales: Dean Huijsen y Raúl Aeencio.
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El BVB aún tiene seis semanas para buscar un sustituto para Nico Schlotterbeck.
Según Sport-Bild, la cláusula de Schlotterbeck solo está activa hasta mediados de julio, coincidiendo con la final del Mundial. Los clubes deben decidir antes de esa fecha. Según Ruhr Nachrichten, el plazo llegaría hasta el inicio de la Bundesliga, el 28 de agosto, y la cifra rondaría entre 50 y 60 millones de euros.
Si el plazo fuera solo hasta mediados de julio, el BVB dispondría de unas seis semanas para buscar un sustituto. El mercado de fichajes en Alemania estará abierto del 1 de julio al 31 de agosto de 2026.
El fin de semana, en el partido del Dortmund contra el Bayer 04 Leverkusen, la afición silbó a Schlotterbeck por considerar hipócrita su compromiso con el club.
Estadísticas de Nico Schlotterbeck en el BVB
Partidos jugados
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Expulsiones
156
10
18
26
3