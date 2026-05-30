Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Solo hay una gran pregunta: la estrella descartada de la DFB parece estar «interesada» en fichar por el FC Bayern

Bundesliga
Fichajes
M. Kim
Y. Bisseck
I. Konate
G. Bremer
H. Ito
J. Gvardiol
J. Stones
Bayern Múnich
Inter Milán
Real Madrid
Liverpool
Juventus

El FC Bayern busca un defensa central, tema que ha cobrado impulso en las últimas semanas. Ahora se perfilan dos candidatos serios.

El FC Bayern buscaba un atacante polivalente para la banda izquierda o la punta y un lateral. 

Sin embargo, el primer objetivo, Anthony Gordon, ya les dijo no: pese a que existía un principio de acuerdo, el inglés fichó por el Barcelona tras una oferta de 80 millones que el Bayern no igualó.

Pero no es el único frente abierto en el club más laureado de Alemania: también cobra fuerza, de forma sorprendente, la búsqueda de un nuevo central capaz de actuar en las bandas. 

  • En las últimas semanas han surgido los nombres de John Stones (sin coste de traspaso desde el Manchester City) y Josko Gvardiol (también del Manchester City). Max Eberl desmintió el interés por Stones.

    Sin embargo, ahora surgen dos candidatos serios: Ibrahima Konate dejará el Liverpool este verano sin coste. Además del Chelsea y el Real Madrid, que llevan meses vinculados al central, L'Equipe sitúa también al Bayern en conversaciones con el jugador. 

    Konaté ya formó una sólida pareja de centrales con Dayot Upamecano en el RB Leipzig y en la selección francesa. Aun así, el Bayern ya cuenta con una defensa que funciona bien, integrada por Upamecano y Jonathan Tah. 

    Sin embargo, las posibles salidas de Min-Jae Kim e Hiroki Ito en verano dejarían solo a Josip Stanisic como recambio, por lo que el club busca refuerzos.

    Además, Bild asegura que Yann Aurel Bisseck también interesa al campeón récord, y la pregunta que todos se hacen es: «¿Por qué no está en el Mundial?».

    • Anuncios
  • Germany U21 v France U21 - International FriendlyGetty Images Sport

    Bisseck quiere fichar por el FC Bayern.

    A pesar de su gran temporada en el Inter de Milán, donde se consolidó como titular en la defensa de tres bajo Cristian Chivu y conquistó el doblete, Julian Nagelsmann no convocó a Bisseck para el Mundial pese a que solo ha jugado un partido con Alemania.

    La leyenda del mediocampo alemán Toni Kroos también mostró sorpresa: «Ya me llamó la atención el año pasado. Es un central muy bueno que irradia algo especial. No quieres enfrentarlo».

    El Bayern lo sabe y ya preguntó al Inter por su fichaje; los nerazzurri piden al menos 40 millones. El central, además, quiere jugar en Múnich. 

    Podría actuar como lateral derecho o competir con Upamecano y Tah. No obstante, el Bayern solo avanzará si Kim se marcha, algo que, pese a sus declaraciones de comodidad como suplente, se rumorea desde hace meses.

  • Min-Jae KimGetty

    El FC Bayern busca compradores para Kim e Ito; parece que el Inter ya tiene sustituto para Bisseck.

    Según *La Gazzetta dello Sport*, el jugador de 29 años podría fichar por la Juventus a cambio de Gleison Bremer. Según la misma fuente, el FCB también quiere al central brasileño. Según kicker, el FCB pide 25-30 millones por Kim, mientras que, según tz, el precio mínimo de Ito ronda los 20 millones.

    Si el Bayern vende a uno de los dos, podría fichar a Bisseck del Inter. Además de la Juve, Milan y Fener también siguen a Kim.

    Según la Gazzetta dello Sport, el Inter ya mira a dos posibles recambios: Tarik Muharemovic, del Sassuolo, formado en la Juventus y con gran proyección, y Oumar Solet, del Udinese, cuyo nombre lleva tiempo vinculado al club.

    Eso sí, Francesco Acerbi y Matteo Darmian dejarán el club a final de temporada y, aunque Alessandro Bastoni parecía destino a Barcelona, todo indica que finalmente se quedará. 

    El central de 25 años, que avivó los rumores al fichar al agente Giovanni Branchini, se consolidó en la zaga de tres junto a Manuel Akanji y Bastoni tras un inicio complicado. No obstante, si el Inter quiere fichar a Muharemovic y Solet, necesitará liquidez. Según la Gazzetta dello Sport, esa necesidad de ingresos haría que el club no pusiera muchos obstáculos a la salida de Bisseck, cuyo contrato vence en 2029.