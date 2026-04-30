¡Solo Harry Kane es mejor! Un ex lateral derecho se ha convertido de repente en el segundo máximo goleador de Alemania

A diferencia de la Premier League, el máximo goleador juega en el decimosexto equipo de la tabla. Ha marcado 17 goles en 18 partidos, es decir, uno cada 93 minutos; solo Kane (65 minutos) lo supera en las tres ligas profesionales alemanas. Ni siquiera Deniz Undav, del VfB Stuttgart, que persigue a Kane, llega a ese nivel (106 minutos).

Se trata de Mateusz Zukowski, del 1. FC Magdeburg. El polaco de 24 años ha anotado más del 35 % de los goles de su equipo, en peligro de descenso, y suma tres asistencias.

Quien crea que solo está en racha debe saber que el Magdeburgo lo fichó el verano pasado como lateral derecho, pese a una fractura en el metatarso.