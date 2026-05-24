El trío ofensivo del Bayern de Múnich ha sido decisivo en todas las competiciones, no solo en la Copa. Kane suma 68 puntos (61 goles y 7 asistencias) en 51 partidos. Olise suma 53 puntos (22 goles, 31 asistencias) y Díaz 49 (26 goles, 23 asistencias).

Kane y Olise, gracias a sus actuaciones, aparecen como favoritos al Balón de Oro. El internacional Deniz Undav lo corrobora: «Me inclino más por Olise», declaró el delantero del VfB tras perder la final de la Copa. «Pero ambos se lo merecen», añadió antes de elogiar a Kane: «A veces me gustaría tener tanta libertad. No puedes dejarle ni un metro de espacio. Tiene un remate de primera, tanto con la derecha como con la izquierda. Tiene ese instinto especial y siempre está donde están los goles. Los pases que le da a Olise o a Díaz también son excepcionales. (...) Ahí se ve lo que es la clase mundial».

Tras la final, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß, lo definió en la ARD como «el mejor fichaje de la historia del club». El inglés llegó al Bayern en 2023 procedente del Tottenham por unos 100 millones de euros y, desde entonces, ha conquistado dos Bundesligas, una Supercopa de Alemania y ahora la Copa DFB, el primer título en este torneo desde 2020.