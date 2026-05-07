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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡Solo Cristiano Ronaldo lo había conseguido antes! Harry Kane iguala el récord de CR7 tras la eliminación del Bayern de Múnich ante el PSG en la Liga de Campeones

Liga de Campeones
H. Kane
C. Ronaldo
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain

En el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG, Harry Kane, del Bayern de Múnich, igualó un récord que duraba desde hace más de diez años.

El delantero del campeón alemán marcó el 1-1 contra los franceses en el 90’+4 y, tras Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), se convirtió en el segundo jugador que anota en seis eliminatorias consecutivas de la Champions.

  • Kane marcó en los dos partidos de octavos contra el Atalanta, en los dos de cuartos frente al Real Madrid y en la ida y vuelta ante el París Saint-Germain. Ronaldo consiguió lo mismo entre 2012 y 2013 con el Real Madrid.

    Aun así, el Bayern no alcanzó la final tras perder 4-5 en París. La aventura europea del FCB termina, mientras el PSG se medirá al Arsenal en la final del 30 de mayo. Kane ya no podrá lograr un récord en solitario: anotar en la final.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Harry Kane aún no tiene su primera Champions

    Por lo tanto, Kane deberá esperar para ganar su primera Copa de Alemania. El año pasado ya fue campeón de Liga con el Bayern; esta temporada puede lograr el doblete, pues el equipo muniqués disputará la final de Copa ante el VfB Stuttgart.

    En 48 partidos oficiales ha marcado 55 goles y dado siete asistencias.

    A falta de dos jornadas, tiene casi asegurado el título de máximo goleador de la Bundesliga y, en la Liga de Campeones, es el segundo, solo superado por Kylian Mbappé, del Real Madrid.

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