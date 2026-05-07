El delantero del campeón alemán marcó el 1-1 contra los franceses en el 90’+4 y, tras Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), se convirtió en el segundo jugador que anota en seis eliminatorias consecutivas de la Champions.
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¡Solo Cristiano Ronaldo lo había conseguido antes! Harry Kane iguala el récord de CR7 tras la eliminación del Bayern de Múnich ante el PSG en la Liga de Campeones
Kane marcó en los dos partidos de octavos contra el Atalanta, en los dos de cuartos frente al Real Madrid y en la ida y vuelta ante el París Saint-Germain. Ronaldo consiguió lo mismo entre 2012 y 2013 con el Real Madrid.
Aun así, el Bayern no alcanzó la final tras perder 4-5 en París. La aventura europea del FCB termina, mientras el PSG se medirá al Arsenal en la final del 30 de mayo. Kane ya no podrá lograr un récord en solitario: anotar en la final.
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Harry Kane aún no tiene su primera Champions
Por lo tanto, Kane deberá esperar para ganar su primera Copa de Alemania. El año pasado ya fue campeón de Liga con el Bayern; esta temporada puede lograr el doblete, pues el equipo muniqués disputará la final de Copa ante el VfB Stuttgart.
En 48 partidos oficiales ha marcado 55 goles y dado siete asistencias.
A falta de dos jornadas, tiene casi asegurado el título de máximo goleador de la Bundesliga y, en la Liga de Campeones, es el segundo, solo superado por Kylian Mbappé, del Real Madrid.