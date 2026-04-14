«¡Solo con verlo ya duele!» Gran preocupación por Giulia Gwinn en el FC Bayern y la DFB tras una dura entrada

Gwinn peleaba un rebote cuando Melanie Brunnthaler la derribó a gran velocidad (28’). Al caer, Gwinn golpeó el césped con el hombro y gritó de dolor. Brunnthaler recibió tarjeta amarilla.

Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero tuvo que retirarse poco después al no convencer al seleccionador nacional, Christian Wück. «Duele solo con verlo. Cuando Giulia Gwinn está en el suelo, siempre nos preocupa especialmente», comentó la comentarista de la ZDF, Claudia Neumann.

Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que quiso seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.

«Aún no lo sé, la hemos sustituido por motivos de seguridad. Se le realizarán más pruebas y espero que no sea nada grave», explicó Wück en la ZDF tras el partido.