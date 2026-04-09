Sokito revoluciona el sector: el fabricante de botas de fútbol más ecológico del mundo presenta una nueva versión de su modelo Scudetta

Fabricadas con más del 50 % de materiales reciclados, Sokito prioriza la comodidad y da una nueva dimensión a sus botas de velocidad. Con la misma base del modelo original, pero ahora en material «BioTech», ofrecen un tacto muy suave sin perder ligereza ni respuesta.

Su parte superior sin costuras ofrece un ajuste uniforme y elimina puntos de presión.