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Slott: El gran mérito del rendimiento del Liverpool se lo debe a Salah... y eso es realmente lo que se merece

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El entrenador holandés elogia al «Faraón» egipcio y lo califica de leyenda

El entrenador holandés Arne Slot, técnico del Liverpool, elogió la trayectoria excepcional del astro egipcio Mohamed Salah con los Reds, tras el anuncio del jugador de que abandonará el equipo al final de la presente temporada.

«Mo Salah» anunció su salida oficial de los Reds al final de la temporada 2025-2026, poniendo así fin a una carrera excepcional que duró nueve años en el estadio de Anfield.

El anuncio se produjo a través de un emotivo vídeo publicado por Salah en sus cuentas oficiales en las redes sociales, coincidiendo con un comunicado oficial del club en el que se confirmaba el acuerdo alcanzado que permite al delantero egipcio abandonar el equipo como agente libre este verano, a pesar de que su contrato se extendía hasta el verano de 2027.

Salah (33 años) describió esta temporada como la primera parte de la despedida, expresando su profundo agradecimiento al club, a la ciudad y a la afición, que se han convertido en una parte esencial de su vida.

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  • Reacciones ante la trayectoria de Salah con los Reds

    En unas declaraciones publicadas en la página web oficial del Liverpool, Slott comentó el anuncio de Salah de que abandonaría el club al final de la temporada: «Ya lo sabía, así que no era ninguna novedad para mí, pero creo que ha sido maravilloso escuchar y ver las reacciones de sus compañeros de equipo, así como de todo el mundo, ante lo que ha aportado a este club y al fútbol en general».

    Y añadió: «He seguido todo esto principalmente como aficionado, viendo el fútbol y viéndole jugar con el Liverpool y lograr todos esos logros tan especiales para este club, en enfrentamientos contra equipos como el Manchester City, así como en todos los demás partidos, donde ha batido un récord tras otro».

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  • Profesionalidad y una forma física impecable

    Y Slott añadió: «Desde el primer día me impresionó su profesionalidad, porque, como ocurre en cualquier temporada, todo empieza con unas pruebas que ponen de manifiesto el esfuerzo que han realizado durante el parón, y él superó todas las pruebas, siendo el jugador más en forma de entre los que regresaban, y creo que esa es la situación ideal que cualquier entrenador desea: que su estrella vuelva con la misma forma física que tenía antes».

    Y continuó diciendo: «No tenía nada que demostrar, pero tenía que demostrarse mucho a sí mismo, porque Salah siempre cree que debe demostrar algo cada tres días. Esa pasión no se agota, y eso es lo que veo especial en él. Hay muchos jugadores excepcionales en todo el mundo, y él es sin duda uno de ellos en los últimos diez años; todo el mundo habla de que es uno de los mejores jugadores de la historia».

  • Una pasión inquebrantable y un gran impacto

    Slot añadió: «Que demuestre esa pasión cada tres días, esa profesionalidad, ese compromiso con el club y el equipo, y su constante deseo de marcar y de jugar, incluso cuando lo sustituyen tres minutos antes del final del partido y dice: "¡Quizá podría haber marcado un gol más!", eso es lo que lo distingue para mí».

    Y explicó: «Después de todo lo que ha aportado al club, pero desde el momento en que empecé a trabajar con él, supe al cabo de un día, y no de unas semanas o meses, que no era casualidad que hubiera tenido un impacto tan grande en el mundo del fútbol durante los últimos diez años».

  • Un legado imborrable entre el público

    Slott se refirió a los difíciles enfrentamientos que le esperan a Mohamed Salah con el Liverpool, contra el Manchester City en la Copa de la Liga Inglesa, además del París Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

    El entrenador de los Reds dijo: «Esperamos que su nombre quede inmortalizado en la historia del club durante los próximos meses, ya que seguimos compitiendo por un título especial. Salah seguirá siendo una leyenda en este club, porque gran parte del mérito del rendimiento del equipo en las últimas temporadas se debe a lo que él ha aportado, marcando goles y creándolos. Como aficionado, lo he visto jugar, y he visto el trío de ataque con Mané y Firmino; todo el mundo sigue hablando de ello, y eso es realmente lo que se merece».

    Y añadió: «Cuando empecé a trabajar con él, no sé si fue su mejor temporada en cuanto a números, pero fue una temporada excepcional porque marcó el mayor número de goles y dio el mayor número de asistencias, y no sé si ha logrado este hito muchas veces, ni tampoco ningún otro jugador de la Premier League. Salah se irá sin duda como una de las leyendas de este club».

  • Una despedida digna de una leyenda

    El entrenador del Liverpool declaró: «Sin duda, Salah se merece que la afición le despida como se merece. Si quieren repetir eso partido tras partido, no tengo ningún inconveniente, porque el apoyo de la afición suele animar a los jugadores, pero sería estupendo que no se limitara solo a Salah».

    Slott concluyó: «Tienen todo el derecho a centrarse en Mohamed Salah, por lo que aporta a este club, pero jugamos por algo especial, y creo que todos los jugadores necesitan el apoyo de nuestra afición en la próxima etapa. Salah recibirá ese apoyo sin duda alguna, y siempre he sentido que todos nuestros jugadores han sentido ese apoyo durante los partidos. Necesitamos ese apoyo porque nos esperan partidos difíciles».

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