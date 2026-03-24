La reunión sobre el mercado de fichajes celebrada estos últimos días ha sentado las bases para las estrategias del Milan de cara al futuro inmediato.

Es evidente que el club de la Via Aldo Rossi, cuyo principal objetivo sigue siendo este final de temporada que debe —según las ideas de la directiva— afianzar la posición en la clasificación y la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, además de jugársela al máximo por el Scudetto, está empezando a planificar un verano que sin duda será movido y se caracterizará por cambios, especialmente en la línea de ataque.

Algunos nombres, ideas y reflexiones de la directiva rossonera y del técnico Massimiliano Allegri ya son claros, nítidos y transparentes: el objetivo del entrenador es fichar a un delantero, a un nuevo número 9, teniendo en cuenta también un futuro ya no tan seguro para aquel que, hasta ahora, ha sido utilizado como delantero centro durante toda la temporada en el 3-5-2 de Allegri.