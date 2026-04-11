«Situación muy delicada»: los aficionados del BVB abuchean a Nico Schlotterbeck tras la renovación de su contrato

El experto Sami Khedira comentó en DAZN sobre los silbidos a Schlotterbeck: «La cláusula que le permite marcharse antes no es lo peor; lo peor es que sea efectiva este verano». El campeón del mundo de 2014 añadió: «Si renuevas y te vas tres meses después, a nadie le gusta, y menos en un entorno tan emotivo como Dortmund. Por eso están enfadados y lo expresan».

Para calmar los ánimos, Khedira destaca la importancia de «la comunicación». Schlotterbeck es «un tipo estupendo y un futbolista magnífico», y no debe «presentarse al exjugador del Friburgo bajo una luz equivocada que genere un ambiente negativo en las próximas semanas y meses».

El experto de Sky, Dietmar Hamann, fue crítico: «Firmó el contrato porque ahora no tiene club. Es obvio que quiere irse a un equipo donde tenga más opciones de ganar la liga o la Champions. No entiendo por qué Dortmund acepta que se active una cláusula de rescisión tan solo tres meses o diez semanas después de firmar el contrato».

Antes de los silbidos, el exjugador ya había advertido: «Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionan hoy los aficionados, porque toda esta situación me parece muy peligrosa, no solo para el jugador, sino también para el club».