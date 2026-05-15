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Sir David Beckham, leyenda del Manchester United y copropietario del Inter Miami, se convierte en el primer deportista multimillonario de Gran Bretaña
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Se ha alcanzado un hito financiero histórico
La fortuna conjunta de David y Victoria supera los 1.185 millones de libras (1.600 millones de dólares), lo que sitúa al ex capitán de la selección inglesa en el segundo puesto de las figuras deportivas más ricas, solo por detrás de la familia del ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Su ascenso se aceleró gracias a su papel en el Inter de Miami, valorado en 1.450 millones de dólares, el club más valioso de la Major League Soccer.
- AFP
Suerte dispar para Ratcliffe
Mientras los Beckham celebraban un auge financiero, los responsables de la lista de ricos del Sunday Times señalaron un descenso significativo para el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe. Su fortuna personal cayó 1.850 millones de libras en el último año, hasta 15.194 millones de libras (20.300 millones de dólares), y pasó del séptimo al noveno puesto. La caída se atribuye a la menor valoración de su gigante petroquímico, Ineos, debido a «el aumento de la deuda, la caída de los ingresos y unas pérdidas de 515,7 millones de libras».
La élite deportiva domina la clasificación
A Beckham se suman los promotores Barry y Eddie Hearn, cuyo imperio Matchroom Sport vale 1.035 millones de libras. La lista muestra la creciente riqueza de los deportistas británicos en activo: el boxeador Anthony Joshua es octavo con 240 millones de libras (320 millones de dólares), por delante de su rival Tyson Fury, con 162 millones de libras (216 millones de dólares). También destacan Sir Lewis Hamilton, quinto con 435 millones de libras, y Rory McIlroy, séptimo con 325 millones tras sus recientes triunfos en el Masters.
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Combates de alto riesgo e iniciativas empresariales
Muchos de los incluidos en la lista se centran ahora en las próximas oportunidades comerciales y en los retos deportivos. Hearn ha confirmado que Joshua ha firmado para pelear contra Fury; se espera que ese combate aumente notablemente la fortuna de ambos pesos pesados una vez fijados fecha y lugar.
Mientras, el Miami de Beckham amplía su marca global y Harry Kane, décimo con 110 millones de libras (147 millones de dólares), se prepara para un verano clave con Inglaterra.