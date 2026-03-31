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Sinner y Bezzecchi escriben a la selección nacional de fútbol: «¡Azzurri, llevadnos al Mundial!»

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El tenista y el motociclista animan al equipo de Gattuso en Bosnia.

Todo el mundo del deporte italiano anima a la selección nacional de fútbol, que esta noche disputa la eliminatoria decisiva en Bosnia.


La Gazzetta dello Sport, a la venta hoy en los quioscos, publica los mensajes escritos por Marco Bezzecchi y Jannik Sinner.


El motociclista escribe: «¡Vamos, chicos, ahora os toca a vosotros! Todos queremos ir al Mundial, llevadnos a América. Donde es muy bonito ganar, os lo aseguro. Jannik Sinner también os lo puede decir. Cuando le vi escribir mi nombre y el de Kimi, pensé también en la selección de fútbol. Y, por tanto, en todos nosotros, reunidos en esa Italia que añadió ante la cámara. Hemos construido un fin de semana fantástico, y ha sido bonito descubrir que cada uno de nosotros se ha llevado un pedacito de alegría de los éxitos de los demás. Creo que soy uno de los 4-5 italianos que no tienen un equipo favorito. De verdad. No soy un gran aficionado al fútbol, pero soy seguidor de la selección nacional. Y en 2006 tenía 7 años. Me gustaría vivir un verano de Mundial. Volver a empezar con el ritual que comenzó durante la Eurocopa ganada en 2021, con Pecco Bagnaia, Fuligni y los demás chicos de la Academia de Valentino Rossi que venían a mi casa, con pizzas, a ver los partidos. Más italiano, imposible».


  • PECADOR

    Este es el mensaje del tenista Jannik Sinner: «Estamos viviendo un momento increíble en Italia, en muchísimos deportes, desde la Fórmula 1 hasta el motociclismo. Ahora también esperamos conseguir una plaza en el Mundial de fútbol. Antes de sus carreras he hablado tanto con Bezzecchi como con Antonelli; es bonito que seamos tantos y nos apoyemos mutuamente. Esta vez también seguiré a la selección nacional; contra Bosnia será muy duro, pero animaré como todos los italianos».


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