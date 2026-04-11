Rummenigge recordó la semifinal de la Liga de Campeones de 2014, cuando, tras perder 0-1 en la ida en Madrid, afrontó la vuelta con optimismo. «Entonces, Sergio Ramos nos metió dos goles en los primeros 20 minutos a raíz de dos jugadas a balón parado y el partido quedó sentenciado».

Antes del descanso, Cristiano Ronaldo hizo el tercero y el Madrid ganó 4-0, eliminando al Bayern de Guardiola. Por eso, Rummenigge advirtió: «El miércoles que viene debemos volver a dar lo mejor de nosotros mismos. Debemos jugar muy concentrados, con inteligencia e intentar repetir lo del martes».

El ensayo del Madrid, el viernes en LaLiga, terminó 1-1 ante el Girona; un penalti no pitado enfureció a Arbeloa y los suyos.