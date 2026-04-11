Rummenigge admitió su preocupación de que el Bayern se confíe en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, tras ganar 2-1 en la ida.
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«Sinceramente, no me gusta»: Karl-Heinz Rummenigge admite su preocupación por el partido de vuelta del Bayern de Múnich contra el Real Madrid
Rummenigge elogió en DAZN el «fútbol en su máxima expresión» visto en el Bernabéu, pero advirtió: «Aún nos queda la vuelta. No debemos caer en la euforia. Hay un pequeño revuelo mediático que, sinceramente, no me gusta».
Luis Díaz y Harry Kane adelantaron 2-0 al Bayern el martes en Madrid, y aunque Kylian Mbappé recortó distancias a un cuarto de hora del final, el exdirectivo recordó que aún queda la vuelta. «El Real Madrid ya nos ha dado suficientes dolores de cabeza aquí en Múnich», recordó el directivo, alertando sobre la euforia prematura.
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Rummenigge recuerda la amarga derrota del FC Bayern ante el Real Madrid
Rummenigge recordó la semifinal de la Liga de Campeones de 2014, cuando, tras perder 0-1 en la ida en Madrid, afrontó la vuelta con optimismo. «Entonces, Sergio Ramos nos metió dos goles en los primeros 20 minutos a raíz de dos jugadas a balón parado y el partido quedó sentenciado».
Antes del descanso, Cristiano Ronaldo hizo el tercero y el Madrid ganó 4-0, eliminando al Bayern de Guardiola. Por eso, Rummenigge advirtió: «El miércoles que viene debemos volver a dar lo mejor de nosotros mismos. Debemos jugar muy concentrados, con inteligencia e intentar repetir lo del martes».
El ensayo del Madrid, el viernes en LaLiga, terminó 1-1 ante el Girona; un penalti no pitado enfureció a Arbeloa y los suyos.
FC Bayern de Múnich: Rummenigge se ve transportado a 2020
Entre los dos duelos contra el Real Madrid, el Bayern recibe el sábado al FC St. Pauli en la Bundesliga. Si avanza a semifinales de la Liga de Campeones, podría cruzarse con el París Saint-Germain, actual campeón. El equipo francés ya tomó ventaja en cuartos al vencer 2-0 al Liverpool en la ida.
Rummenigge recordó que el ambiente actual le evoca el triplete de 2020, cuando el Bayern venció 1-0 al PSG en la final. Rummenigge recuerda que Hansi Flick, entonces técnico del FCB, «dirigió al equipo de forma similar» a como lo hace ahora Vincent Kompany. «El plantel quería a toda costa ese título, y el ambiente en el club era parecido». Aun así, advirtió sobre un posible cruce con París: «No será más fácil, aunque superemos al Real Madrid».
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Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Miércoles 22 de abril
20:45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)