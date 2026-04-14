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Sin tarjetas y partidos de 50 minutos: el presidente del Nápoles propone cambios radicales en el fútbol para evitar «perder a la generación más joven»
De Laurentiis busca una revolución
De Laurentiis, desde su casa de Beverly Hills, alertó a The Athletic: el fútbol puede perder a las nuevas generaciones si no se adapta a su atención limitada. El dueño del Nápoles propone hacer el juego más espectacular y rápido para competir con los videojuegos. Para ello sugieren partidos de 50 minutos efectivos y modificar el fuera de juego para crear más ocasiones de gol.
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Preservar a la próxima generación
El productor de cine italiano se mostró frustrado por el descanso de 15 minutos entre partes, pues teme que los jóvenes cambien de actividad durante ese tiempo y no vuelvan a ver el partido. Asegura que el ritmo actual de los encuentros no atrae a niños acostumbrados al fútbol virtual.
Advirtiendo de un posible descenso del interés a nivel mundial, De Laurentiis afirmó: «El fútbol perderá a la generación más joven. Los partidos son demasiado largos. ¿Crees que mi nieto de seis años, que lo sabe todo sobre fútbol porque juega con la PlayStation, volverá después de 15 minutos? ¡Nunca! Se irá a su habitación y empezará a jugar al FIFA».
¿Se van a eliminar las tarjetas?
Además de reducir los tiempos, De Laurentiis quiere reemplazar las tarjetas amarillas y rojas por un «banquillo de castigo» para aumentar la sanción inmediata de las faltas. Así se evitarían las faltas tácticas que interrumpen el juego sin suficiente castigo.
Además, propone reducir cada parte de 45 a 25 minutos y acabar con las simulaciones: ¡No, fuera! No usaré tarjetas. Diría: «¡Tú, fuera cinco minutos (por amarilla)!» Y «¡Tú, fuera 20 minutos por roja!»
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La lucha por el título y la incertidumbre en el banquillo
El Nápoles es segundo de la Serie A con 66 puntos en 32 jornadas, a nueve del líder, el Inter, cuando la temporada entra en su recta final. Aunque el objetivo es recortar esa diferencia, el club podría vivir una transición: Antonio Conte inicia el último año de su contrato rodeado de rumores sobre su posible fichaje por la selección italiana. En las próximas semanas se medirá al Lazio, Cremonese, Como, Bolonia, Pisa y Udinese.