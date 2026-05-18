¿Sin remordimientos? El Crystal Palace, clasificado para la final de la Conference League, hace reflexionar al Nottingham Forest y a Evangelos Marinakis tras la disputa por la clasificación europea

¿Estarán en Nottingham maldiciendo su suerte, preguntándose si debieron conformarse y buscar la gloria en la Conference League?

Al preguntarle, Morrison, exdelantero del Palace —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Freebets.com— respondió: «Entiendo lo que dices. Pero hay que reconocer el mérito del Forest: en la Europa League no estaban tan lejos. Las lesiones fueron decisivas.

En la ida ganaron 1-0 al Villa y fueron fantásticos, pero después llegaron las lesiones. Faltar tres o cuatro titulares clave es muy difícil de superar, y el Villa fue sobresaliente en Villa Park.

Si hubieran ganado, estoy seguro de que habrían vencido al Friburgo en la final. Así son las cosas. Lo hicieron muy bien y Vitor Pereira ha hecho un trabajo excepcional: llegó y mantuvo al equipo en la Premier League pese a las lesiones.

Lo que necesita el Forest es tener a todos sus jugadores en forma. Vi el partido contra el Newcastle y Elliot Anderson fue magnífico; es una estrella. Quizá lo pierdan en verano, pues los grandes equipos llegarán con sus chequeras.

«Aun así, ha sido una buena temporada para el Forest. El propietario, Evangelos Marinakis, es muy ambicioso y seguro que la próxima campaña volverán a invertir para acabar en la parte alta de la tabla. Por eso me gusta: porque quiere que el club crezca».