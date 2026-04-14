Según La Repubblica, la relación entre Lukaku y el Nápoles es crítica. El regreso del delantero se pospuso al 20 de abril, pero podría ser marginado del plantel el resto de la temporada. Se esperaba que el jugador de 32 años volviera a Castel Volturno tras el parón internacional. Tras una temporada marcada por una grave lesión en el isquiotibial que le ha limitado a pocas apariciones, el jugador decidió quedarse en Amberes para tratar una nueva inflamación de cadera sin permiso del club. El Nápoles, que ha mostrado tolerancia cero ante esta ausencia no autorizada, emitió un comunicado en el que anuncia que «considerará las medidas disciplinarias oportunas, así como determinará si el jugador seguirá entrenando con la plantilla por un período indefinido».

Su regreso, previsto para la próxima semana, podría ser su última oportunidad: se reunirá el martes con el entrenador Antonio Conte y el director deportivo Giovanni Manna para aclarar su futuro.