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«Sin palabras»: advierten al Newcastle sobre el riesgo de fichar a José Mourinho, mientras los rumores de destitución de Eddie Howe sorprenden a Michael Owen
Howe en el Newcastle: grandes títulos y caída a la mitad inferior de la tabla
El enigmático portugués Mourinho está de vuelta en su país con el Benfica, aunque sin comprometerse a largo plazo. El técnico de 63 años siempre escucha ofertas tentadoras y ya triunfó en Inglaterra, donde ganó tres títulos de la máxima categoría en sus dos etapas en Stamford Bridge.
Por ahora no hay vacante en Tyneside, pero la situación podría cambiar. Howe lleva cuatro años y medio en el Newcastle, ha dirigido 226 partidos y logró el primer título importante en 70 años, la Carabao Cup 2025.
Los Magpies han caído al 14.º puesto de la Premier, riesgo de quedarse fuera de Europa, y ya se pregunta si Howe pagará el precio de los problemas.
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Por qué despedir a Howe sería un error para el Newcastle
Owen —que ahora representa a Casino.org, una plataforma líder que ayuda a los jugadores a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— no tiene dudas: el Newcastle tiene al técnico correcto. Así lo dijo a GOAL al preguntarle por los rumores sobre su salida: «Entiendo que al Newcastle no le esté yendo bien ahora; lo comprendo. Hay frustración.
¿El más exitoso? Sin duda: ha logrado títulos tras años de sequía y metió al club en la Champions. Además, tiene las manos atadas por reglas que limitan el gasto.
Es muy difícil encontrar otro técnico con su palmarés reciente. Sí, esta temporada no ha sido perfecta, pero tampoco es un desastre. ¡Que miren al Tottenham si quieren ver un desastre! ¿En qué planeta viven?
Si lo echan, acabará en el United, el Chelsea, el Liverpool o el City, y los fans del Newcastle se lamentarán: “Lo teníamos y lo dejamos ir”.
Sé que no todos los aficionados del Newcastle piensan así, pero me sorprende que se plantee. Hay que valorar la continuidad y la lealtad. El Newcastle tiene a uno de los mejores entrenadores de la Premier; pensadlo bien antes de prescindir de él. Y no tendré ninguna compasión por el Newcastle el año que viene si dan el paso, ninguna compasión en absoluto».
¿Mourinho será el siguiente? La opinión de Owen sobre los sorprendentes rumores
Al preguntarle por los rumores que le vinculan con Mourinho, el exdelantero de los Magpies, Owen, respondió: «Venga ya, otra vez lo mismo. Prefiero a Eddie Howe con creces: está en el equipo, conoce la zona y a los jugadores, es un gran entrenador joven y con ganas. ¿Cambiarlo por José Mourinho? No tengo palabras».
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El ambicioso Newcastle construye un futuro más prometedor
Muchos aficionados de los Magpies confían en que Howe, con crédito suficiente, supere este bache. Sin embargo, el fútbol exige resultados y el técnico de 48 años lo sabe.
Mourinho podría aprovechar la ocasión para regresar a St James’ Park y traer su característico estilo de gestión a las islas, pero ya no es tan «especial» como antes y el Newcastle no debe arriesgarse a aventuras mientras construye un futuro prometedor.