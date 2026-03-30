Por su parte, el Corinthians se había tomado un tiempo para evaluar la oferta, respaldado por el interés de otros clubes como el Benfica y el Atlético de Madrid: el Milan, que había acordado el fichaje en tres plazos, decidió abandonar la mesa de negociaciones para no participar en una subasta, después de que el presidente del club brasileño, Osmar Stabile, no diera el visto bueno definitivo a pesar de que el departamento jurídico del Corinthians ya había presentado documentos que certificaban un acuerdo preliminar. Así pues, nada de rossonero para André: el brasileño no llegará a Milán.