Getty
Traducido por
¿¡Sin Leah Williamson?! La participación de la capitana de las Lionesses en el crucial partido de clasificación para el Mundial contra España pende de un hilo, ya que la estrella inglesa Beth Mead también sufrió un golpe preocupante en la sorprendente eliminación del Arsenal de la FA Cup
El Arsenal «está en conversaciones con la selección inglesa» sobre el estado físico de Williamson
Williamson fue convocada para la selección de Inglaterra cuando se dio a conocer la lista la semana pasada. En ese momento, se había perdido los tres últimos partidos del Arsenal, pero Sarina Wiegman tenía la esperanza de que estuviera en condiciones de enfrentarse a España el 14 de abril. «Eso es lo que esperamos», afirmó. «Ha sufrido algunos pequeños contratiempos, pero, en general, lo está haciendo muy bien. Cuando juega, lo hace realmente bien. Hemos sido cautelosos con ella, al igual que el Arsenal, y sobre todo ella misma también lo está siendo. Creo que lo va a conseguir y por eso la hemos incluido en la convocatoria. Está en un buen momento y va mejorando. La molestia que ha sufrido no es grave, pero solo requiere un poco de tiempo».
La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, también se enfrentó a los medios y expresó su esperanza de que Williamson estuviera disponible para la convocatoria al día siguiente, cuando las Gunners se enfrentaran al Chelsea en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, la defensa no participó, ya que su equipo se clasificó para las semifinales, y volvió a estar ausente el domingo, en la sorprendente derrota por 2-0 en la FA Cup ante el Brighton, lo que redujo de repente sus posibilidades de jugar con Inglaterra la próxima semana. «Ahora, tras el partido, hablaremos con Inglaterra para trazar un plan para Leah», reveló Slegers tras la derrota.
- Getty Images
¿Quién podría sustituir a Williamson cuando Inglaterra reciba a España en Wembley?
La buena noticia para Inglaterra es que cuenta con numerosas opciones en el centro de la defensa para cubrir la baja de Williamson, en caso de que esta tenga que retirarse de la convocatoria. Quedarse sin su capitana sería un duro golpe, por supuesto, pero Wiegman ha convocado a Alex Greenwood, Esme Morgan, Jess Carter, Lotte Wubben-Moy y Maya Le Tissier para los partidos de la próxima semana, que comienzan con la visita de España el 14 de abril y concluyen con un desplazamiento a Islandia el 18 de abril.
Wubben-Moy, en particular, ha estado en buena forma en la defensa del Arsenal, en ausencia de Williamson, y esperará haberse ganado un puesto para debutar como titular con su selección, algo poco habitual. Aunque es una habitual en las convocatorias de Wiegman, la jugadora de 27 años suele ser utilizada con moderación. Sin embargo, fue titular en la victoria por 6-1 sobre Ucrania en marzo, con la que Inglaterra inauguró su campaña de clasificación para el Mundial.
Ya se ha confirmado que un defensa del Arsenal no participará en los compromisos internacionales
En cuanto al Arsenal, la ausencia continuada de Williamson no es su única preocupación. Steph Catley, su central izquierda, tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego en la primera parte del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea debido a un problema en la pantorrilla, una lesión que, según ha confirmado Slegers, la mantendrá fuera de los próximos compromisos de Australia durante este parón internacional.
En declaraciones tras el partido del miércoles por la noche, Slegers dijo que la lesión no «parecía demasiado grave» en un primer momento, pero que Catley sería evaluada en los próximos días. Posteriormente, tras la derrota ante el Brighton, confirmó que la defensora no se incorporará a la concentración de la selección australiana. «Se quedará en casa», afirmó la entrenadora del Arsenal.
- Getty
¿Más motivos de preocupación para el Arsenal y la selección inglesa? Mead también sufre una lesión
También podría haber más motivos de preocupación tanto para Inglaterra como para el Arsenal, después de que Beth Mead tuviera que abandonar el terreno de juego cojeando en la derrota ante el Brighton. La extremo estaba cuajando un partido muy activo y destacaba como una de las figuras más brillantes de las Gunners en ataque, pero fue golpeada accidentalmente por la defensora de las Seagulls, Manuela Vanegas, justo antes de cumplirse la hora de juego y cayó al suelo visiblemente con mucho dolor, agarrándose la parte inferior de la pierna izquierda.
Mead pudo salir del campo caminando cuando fue sustituida, en lugar de necesitar la camilla que se había traído por si acaso, lo que podría ser una buena señal, pero era demasiado pronto tras el partido para que Slegers pudiera ofrecer información concreta sobre la situación de la extremo. Los detalles se conocerán en los próximos días, cuando comience la concentración internacional de Inglaterra en abril.