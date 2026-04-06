Williamson fue convocada para la selección de Inglaterra cuando se dio a conocer la lista la semana pasada. En ese momento, se había perdido los tres últimos partidos del Arsenal, pero Sarina Wiegman tenía la esperanza de que estuviera en condiciones de enfrentarse a España el 14 de abril. «Eso es lo que esperamos», afirmó. «Ha sufrido algunos pequeños contratiempos, pero, en general, lo está haciendo muy bien. Cuando juega, lo hace realmente bien. Hemos sido cautelosos con ella, al igual que el Arsenal, y sobre todo ella misma también lo está siendo. Creo que lo va a conseguir y por eso la hemos incluido en la convocatoria. Está en un buen momento y va mejorando. La molestia que ha sufrido no es grave, pero solo requiere un poco de tiempo».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, también se enfrentó a los medios y expresó su esperanza de que Williamson estuviera disponible para la convocatoria al día siguiente, cuando las Gunners se enfrentaran al Chelsea en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, la defensa no participó, ya que su equipo se clasificó para las semifinales, y volvió a estar ausente el domingo, en la sorprendente derrota por 2-0 en la FA Cup ante el Brighton, lo que redujo de repente sus posibilidades de jugar con Inglaterra la próxima semana. «Ahora, tras el partido, hablaremos con Inglaterra para trazar un plan para Leah», reveló Slegers tras la derrota.