Durante el acto, Messi recordó sus años en el Barça, especialmente bajo Pep Guardiola, cuando disputó duelos legendarios contra el Real Madrid. Junto a Cristiano Ronaldo, peleó por títulos y por ser el mejor del mundo.

«Fue una bonita rivalidad deportiva. Luchamos por todo, como equipo y también a nivel individual. Por eso la gente siempre nos comparaba. Pero nuestra relación siempre fue buena y respetuosa», recordó Messi.

«No nos veíamos a menudo, salvo en los partidos y en las entregas de premios. Allí siempre nos llevábamos bien», añadió refiriéndose a CR7.