«Sin duda»: Jamie Carragher afirma que Michael Carrick será el entrenador definitivo del Manchester United tras su «sensacional» racha

En declaraciones a Sky Sports, Carragher destacó que los buenos resultados del entrenador interino y su flexibilidad táctica lo consolidan como el candidato más claro para el puesto de forma permanente.

«Sin duda será el entrenador del Manchester United la próxima temporada; se lo merece», afirmó el exdefensa del Liverpool. «Son resultados sensacionales, propios de un equipo campeón o de uno que lucha por la liga. Sé que ahora el United no tiene presión ni compromisos europeos, pero dudo que otro hubiera logrado más. A Ruben Amorim se le criticó por no adaptarse; Carrick sí lo ha hecho».