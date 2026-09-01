El dinero rara vez ha sido un problema para los copropietarios de primer nivel del Racecourse Ground desde que completaron una sorprendente adquisición en 2021. Han disfrutado de un ascenso meteórico, con tres promociones consecutivas que han sacado al Wrexham de la National League y lo han llevado al Championship, con viajes regulares a Las Vegas por el camino.

El plan es organizar otra fiesta de ascenso en la Ciudad del Pecado, con la vista puesta colectivamente en la Premier League. Vardy sería una presencia animada en esas celebraciones si se consiguiera su fichaje y se diera el salto a la élite.

El incombustible jugador de 39 años, que saboreó la gloria del título de la Premier League con el Leicester en 2016 y fue 26 veces internacional con Inglaterra, lleva sin club desde que puso fin a su aventura italiana de 12 meses, en la que sufrió el descenso de la Serie A.

No es la primera vez que se especula con un posible fichaje de Vardy por el Wrexham, con Reynolds y Mac siempre en el mercado en busca de incorporaciones que ayuden a lograr resultados sobre el campo e impulsen un mayor crecimiento comercial fuera de él. Otra estrella para su galardonada serie documental sería muy bienvenida, especialmente una que esté más que contrastada de cara a gol.