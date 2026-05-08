«¡Sin duda, el mejor tirador de Europa!». La estrella de la NBA Dennis Schröder elogia al héroe del baloncesto alemán tras recibir un importante galardón

«Este premio es muy especial para mí», afirmó Obst tras convertirse en el primer alemán en ganar el MVP en más de 20 años. En el pabellón de Ludwigsburg, sus abuelos aparecieron en la pantalla gigante y le dedicaron un mensaje que lo emocionó.

«Su vídeo de felicitación me emocionó de verdad», añadió. Pese a la alegría, ya piensa en los playoffs del campeonato alemán, que arrancan el 16 de mayo: «Si ganamos otro título, mis abuelos nos invitarán a tarta de ruibarbo».

Recibirá el trofeo antes del último partido de la fase regular contra el EWE Baskets Oldenburg el domingo (16:30 h, Dyn).