«Simplemente un gran talento»: el objetivo del Manchester City y el Brighton prospera mientras el entrenador del Colonia elogia el progreso de la joven promesa desde su irrupción en la Bundesliga
El entrenador del Colonia, Kwasniok, ha hablado abiertamente sobre el desarrollo cuidadosamente gestionado de El Mala, ya que el jugador de 19 años sigue despertando un gran interés entre los grandes clubes europeos. El joven, que ha disfrutado de una campaña productiva con 11 goles, ha sido utilizado principalmente como suplente tras el ascenso del club a la Bundesliga.
A pesar de su creciente influencia, las actuaciones del joven delantero no han pasado desapercibidas en todo el continente. Bayern Insidersugiere que el Manchester City, campeón de la Premier League, y el Bayern de Múnich están siguiendo de cerca su evolución, mientras que el Brighton ya puso a prueba la determinación del Colonia con una oferta significativa. Sin embargo, los Billy Goats siguen decididos a cuidar a su preciada joya en el Mungersdorfer Stadion.
Un enfoque paciente hacia la grandeza
Kwasniok sigue convencido de que un enfoque paciente con el talento germano-libanés es la mejor manera de garantizar el éxito a largo plazo. El entrenador destacó que el bienestar y el crecimiento táctico del jugador siguen siendo los objetivos principales del cuerpo técnico a la hora de integrarlo en la plantilla senior.
«Al final, lo importante es siempre el jugador, cómo podemos integrar a Said El Mala en la estructura general y, al mismo tiempo, animarle y plantearle retos, porque es, sencillamente, un gran talento. Creo que lo hemos hecho bastante bien en el pasado», declaró Kwaskiok en su entrevista con RTL/ntv y sport.
«Esto es lo que veo en el campo de entrenamiento: que el chico está totalmente dispuesto a mejorar en muchos, muchos aspectos. Sería fatal que no quisiera, porque a los 19 años, lógicamente, no se es perfecto».
Asegurar los servicios de la joven estrella hasta 2030.
El entrenador del Colonia señaló que el jugador está dando pasos importantes en aspectos de su juego que antes se consideraban «no óptimos», lo que sugiere que pronto será titular con más frecuencia. El director deportivo Thomas Kessler también ha tratado de calmar el revuelo que rodea a la estrella en ascenso después de que este firmara una extensión de contrato hasta 2030.
«Tuvimos una larga reunión con él y sus representantes en verano y ampliamos su contrato, que vencía en 2029, un año más, hasta 2030», declaró en una entrevista con Sport1. «Con ello, hemos dejado claro que vemos nuestro futuro con él y estamos muy contentos de que Said esté con nosotros».
Añadió: «Sus primeras apariciones fueron muy prometedoras. Sin embargo, no hay que olvidar que el partido contra el Dortmund del fin de semana fue solo su segunda titularidad en la Bundesliga. Las expectativas en Colonia pueden ser inmensas, también debido al entorno mediático».
Centrarse en mejorar el rendimiento
Con ocho goles y tres asistencias en la Bundesliga esta temporada, El Mala buscará volver a contribuir al Colonia cuando se enfrente a un difícil partido contra el Borussia Dortmund este fin de semana. Mientras que el Die Borussen lucha por acortar distancias con el líder de la liga, el Bayern de Múnich, el Colonia sigue luchando por mantenerse alejado de la parte baja de la tabla, actualmente en el puesto 13 con 24 puntos, solo cuatro puntos por delante del Wolfsburgo, que se encuentra en la zona de descenso.
