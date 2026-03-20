En todos los torneos de fútbol femenino juvenil y absoluto de la FIFA, así como en las competiciones de selecciones nacionales y de clubes, cada equipo debe contar con al menos dos mujeres en su cuerpo técnico, una de las cuales debe ser la entrenadora principal o la entrenadora adjunta.

La normativa, aprobada el jueves por el Consejo de la FIFA, exige que todos los equipos cuenten al menos con una entrenadora principal o una entrenadora asistente, lo que supone un avance enorme en un sistema en el que, durante años, solo un pequeño número de mujeres ha dirigido equipos.

A modo de referencia, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2023, solo 12 de los 32 entrenadores principales de toda la competición eran mujeres. Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA y antigua entrenadora, afirmó: «Simplemente no hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día. Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando las oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en nuestras bandas...».

«La nueva normativa de la FIFA, combinada con programas de desarrollo específicos, supone una importante inversión tanto en la generación actual como en la futura de entrenadoras».