«Simplemente estaba dormido en su coche»: se desvela una curiosa historia sobre Michael Olise, del Bayern de Múnich

Olise jugó brevemente en las categorías inferiores del Arsenal y luego vistió la camiseta del Chelsea durante siete años. A los 14 años, los Blues lo descartaron a pesar de su talento, así que pasó al Manchester City, donde tampoco permaneció más de un año.

Con 15 años fichó por el Reading y, solo dos temporadas después, debutó con el primer equipo. «¿Por qué acabó en el Reading tras pasar por esos grandes clubes?», se pregunta aún hoy su promotor, Bowen. «Quizá en esos equipos vieron como un defecto su gran seguridad en sí mismo; tal vez esperaban que fuera más modesto».

Bajo la tutela de Bowen, Olise se hizo titular en el Reading y en 2021 fichó por el Crystal Palace, donde se consolidó en la Premier. En 2024 el Bayern pagó 53 millones de euros por el internacional francés, una inversión que ya ha dado frutos. En el FCB se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo y recientemente deslumbró en el 4-5 contra el París Saint-Germain. Esta temporada, con 24 años, lleva 20 goles y 29 asistencias en 47 partidos.