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«Simplemente el mejor»: Michael Olise supera a Lamine Yamal en la clasificación, y un campeón mundial con Francia comenta los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid
Contribuciones a los goles: las impresionantes estadísticas de Olise en el Bayern
Olise, ex del Crystal Palace, ha llegado a Norteamérica tras una gran temporada en Alemania, donde ganó su segundo título de liga. Marcó 15 goles y dio 19 asistencias en 32 partidos de la Bundesliga.
Además, ayudó al Bayern a llegar a semifinales de la Liga de Campeones y a ganar la DFB-Pokal, lo que le sitúa como candidato al Balón de Oro. Un nuevo título con su selección reforzaría esa opción.
Leboeuf lo sitúa en la élite: el enigmático ‘24’ ha superado a todos sus rivales en la posición. Incluida la joven sensación Yamal, autor de 22 goles y 14 asistencias en la Liga conquistada por el Barça, aunque una lesión truncó su curso.
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Olise contra Yamal: ¿Quién es el mejor extremo derecho del mundo?
Al preguntarle si Olise rinde al nivel de un joven comparado con el mejor de la historia, el argentino Lionel Messi, el exdefensa francés Leboeuf —en exclusiva a GOAL con World Cup Betting— afirmó: «En este momento, Lamine ha tenido lesiones y no rinde como antes, así que, como franceses, creemos justo destacar que Michael Olise es, sencillamente, el mejor en su posición.
Lo demostró la semana pasada con un hat-trick ante Irlanda del Norte, y durante toda la temporada con el Bayern y con Francia; esperamos que mantenga ese nivel en el resto del Mundial. No obstante, ambos son extraordinarios y no debemos olvidar que Lamine Yamal solo tiene 18 años. Para mí, Olise está por encima; ha demostrado esta temporada que es el mejor en la banda derecha».
¿Hará el Real Madrid una oferta por Olise, valorado en 150 millones de euros?
Como era de esperar, las hazañas de Olise en el Allianz Arena han atraído miradas de admiración de toda Europa. Tras fichar por el Bayern por 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/69 millones de dólares) en 2024, se dice que su valor de mercado se ha más que duplicado.
Eso no disuade al Real Madrid, que siempre busca fichajes «galácticos»: Florentino Pérez estaría dispuesto a pagar 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares) por otro talento ofensivo.
Al preguntarle si Olise sería un fichaje acertado para la capital española, Leboeuf añadió: «Por supuesto, sí. Quizá te gustaría ver a Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Olise juntos en la delantera, pero primero deben resolver los problemas en el centro del campo y en la defensa; no basta con marcar goles, si no sabes defender, perderás muchos partidos.
No estoy seguro de que Olise quiera ir al Real Madrid que vimos la temporada pasada. Tiene la oportunidad de jugar en un gran club, con grandes jugadores que se apoyan mutuamente, y quizá pueda ganar la Champions con el Bayern, así que no estoy seguro.
Yo rechacé al Real Madrid y lo lamento, porque estaba cómodo en el Chelsea; después de decir no al club blanco mi carrera empezó a bajar y quizá debí haberlo intentado. John Toshack me quería, pero duró solo dos meses, así que igual me habrían echado y no sé si habría salido bien, pero queda la espinita.
¿Se puede rechazar ir al Real Madrid? Es difícil, porque, en cuanto a historia, es el mejor club del mundo; ¡y ese estadio! ¿Quién no quiere jugar en el Santiago Bernabéu cada dos partidos? No sé si Olise rechazará la oferta, pero juega en un gran club y la decisión es suya. Sea cual sea su elección, no pasará nada grave».
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Olise espera ayudar a Francia a ganar el Mundial 2026.
Olise tiene contrato hasta 2029 y el Bayern no aceptará ofertas por uno de sus activos más preciados. Rechazará cualquier propuesta este verano.
No obstante, su postura podría cambiar si Olise destaca en la Copa América. Francia, subcampeona en Catar 2022, debutará ante Senegal el 16 de junio en el MetLife Stadium, sede de la final de 2026.