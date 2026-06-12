«Simplemente el mejor»: Michael Olise supera a Lamine Yamal en la clasificación, y un campeón mundial con Francia comenta los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

Como era de esperar, las hazañas de Olise en el Allianz Arena han atraído miradas de admiración de toda Europa. Tras fichar por el Bayern por 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/69 millones de dólares) en 2024, se dice que su valor de mercado se ha más que duplicado.

Eso no disuade al Real Madrid, que siempre busca fichajes «galácticos»: Florentino Pérez estaría dispuesto a pagar 150 millones de euros (129 millones de libras/173 millones de dólares) por otro talento ofensivo.

Al preguntarle si Olise sería un fichaje acertado para la capital española, Leboeuf añadió: «Por supuesto, sí. Quizá te gustaría ver a Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Olise juntos en la delantera, pero primero deben resolver los problemas en el centro del campo y en la defensa; no basta con marcar goles, si no sabes defender, perderás muchos partidos.

No estoy seguro de que Olise quiera ir al Real Madrid que vimos la temporada pasada. Tiene la oportunidad de jugar en un gran club, con grandes jugadores que se apoyan mutuamente, y quizá pueda ganar la Champions con el Bayern, así que no estoy seguro.

Yo rechacé al Real Madrid y lo lamento, porque estaba cómodo en el Chelsea; después de decir no al club blanco mi carrera empezó a bajar y quizá debí haberlo intentado. John Toshack me quería, pero duró solo dos meses, así que igual me habrían echado y no sé si habría salido bien, pero queda la espinita.

¿Se puede rechazar ir al Real Madrid? Es difícil, porque, en cuanto a historia, es el mejor club del mundo; ¡y ese estadio! ¿Quién no quiere jugar en el Santiago Bernabéu cada dos partidos? No sé si Olise rechazará la oferta, pero juega en un gran club y la decisión es suya. Sea cual sea su elección, no pasará nada grave».