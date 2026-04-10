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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Simeone, tras la queja del Barcelona: «En Madrid estamos acostumbrados a eso»

Barcelona vs Atlético Madrid
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D. Simeone
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La estrella del Atlético de Madrid aún no está lista

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se refirió a la denuncia del Barcelona ante la UEFA tras perder contra los rojiblancos.

El Barça perdió 2-0 en casa el miércoles en la ida de cuartos de la Champions.

El Barcelona presentó una protesta oficial ante la UEFA por los errores del árbitro rumano Stefan Covaci.

El Atlético se prepara para recibir al Sevilla este sábado en La Liga, antes de visitar al Barcelona el martes en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

En la rueda de prensa, recogida por AS, Simeone comentó: «Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a este tipo de situaciones».

Y añadió: «Para quien lo entiende, es muy sencillo, y no nos afecta en absoluto».

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    No me quejé de la presión del Real Madrid

    El entrenador argentino señaló: «¿Que si me quejo de la presión del Real Madrid? Yo no me he quejado. Solo respondí a una opinión sobre el Barcelona y dije que en Madrid estamos acostumbrados a estas cosas».

    Sobre Oblak, añadió: «Aún no está listo, pero esperamos que se recupere para el martes».

    Sobre la posibilidad de que el Sevilla descienda, añadió: «Es un tema mucho más profundo que una simple respuesta. No puedo explicar todo lo que está pasando».

    Y añadió: «El Sevilla ha sido un lugar importante en mi carrera y en mi vida, por cómo me trataron y cómo viví en la ciudad. Les deseo lo mejor y que mañana podamos hacer el partido que queremos».

    El Atlético de Madrid es cuarto con 57 puntos, mientras que el Sevilla, con 31, está 17.º.

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