El jugador elegido junto al entrenador argentino es Griezmann. Antes de empezar la rueda de prensa, el técnico del Atlético le agradeció al delantero francés todo lo que ha significado para el club: «Quiero hablar como entrenador y como aficionado del Atlético —dijo emocionado—. Gracias por tu trabajo, tu humildad y tu profesionalismo. Eres un ejemplo para los jóvenes, y sé que aún te obligaré a dar mucho más. Gracias por tu compromiso y profesionalidad; has sabido mantener la línea entre entrenador y jugador, y te considero primero un futbolista y luego un amigo».



