Silencio en la prensa, nadie habla tras el partido contra el Atalanta: reunión entre Chivu y la directiva, el Inter está furioso

Un empate final y dos jugadas que darán mucho que hablar.

El partido disputado en San Siro, en el estadio Giuseppe Meazza, entre el Inter y el Atalanta terminó 1-1: al gol de Francesco Pio Esposito en la primera parte respondió en la segunda parte un tanto de Nikola Krstovic, entre las protestas de la afición nerazzurra.

No ha sido el único episodio que dejará numerosas secuelas en los próximos días: también el contacto, en el área de los bergamascos, entre Davide Frattesi y Giorgio Scalvini —sobre el que tanto el árbitro Manganiello como el VAR hicieron la vista gorda— ha generado numerosas polémicas.

Tras más de una hora de espera desde el pitido final, llegó la confirmación por parte del club nerazzurro:, una decisión que demuestra todo el descontento hacia las decisiones tomadas durante el encuentro.