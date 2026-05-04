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«¡Sigue siendo uno de los mejores!»: Calum McFarlane calla a los detractores de Cole Palmer, quien lucha por un lugar en la selección inglesa para el Mundial
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McFarlane rechaza la idea de que esté pasando por un bache
McFarlane ha defendido a Palmer ante las críticas que sugieren un bajo momento, asegurando que el delantero inglés sigue en la élite mundial. Referente del Chelsea desde su llegada en 2023 procedente del Manchester City, Palmer se recupera de su primera lesión grave y es objeto de escrutinio esta temporada.
«Ha sido un periodo difícil para Cole», admitió McFarlane en su última rueda de prensa. «Ha sufrido la primera lesión grave de su carrera y ha tenido que aprender a lidiar con ello. No estoy de acuerdo con que no esté jugando bien. Hay partidos en los que puede influir más, pero también ha creado muchas ocasiones para sus compañeros. No puede controlar si se concretan, solo puede poner el balón donde debe».
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La lucha contra las lesiones y la irregularidad
El jugador de 23 años sufre una lesión persistente en la ingle que ha mermado su rendimiento. Sin embargo, McFarlane asegura que su calidad sigue intacta y que solo necesita recuperar el ritmo.
El técnico interino, al frente de los últimos cinco partidos del Chelsea, mantiene su fe en el valor de Palmer. «Ha jugado muy bien en los últimos tres meses y solo necesita recuperar la regularidad», añadió. Estoy muy contento con Cole. Nos demuestra su talento cada día, su energía y su entusiasmo por jugar. Sigue siendo un jugador de primerísimo nivel, uno de los mejores del mundo para mí».
Las aspiraciones en la Copa del Mundo y el impacto internacional
Con Thomas Tuchel evaluando opciones para el Mundial, Palmer quiere mostrar su nivel y ganarse un lugar en la selección inglesa. McFarlane asegura que el delantero estará listo al final de la temporada para brillar con los Tres Leones.
«No dudo de que Cole estará listo para marcar la diferencia hasta el final de la temporada y, ojalá, en los momentos clave del Mundial», afirmó McFarlane.
Quien lo conoce desde la cantera del Manchester City añade: «Es el mismo de siempre. Todos hemos visto a Cole: juega con libertad y ve lo que otros no».
- AFP
Salvar la temporada en Stamford Bridge
La victoria 1-0 ante el Leeds United en semifinales de la FA Cup ha devuelto el optimismo al Chelsea. A pesar de ocupar el noveno lugar en la Premier, la final contra el Manchester City y la pelea por un puesto europeo motivan al equipo a cerrar la temporada con fuerza.
Al referirse al compromiso del equipo tras la marcha de Liam Rosenior, McFarlane dijo: «No me corresponde a mí decirlo y estoy contento con el nivel de esfuerzo mostrado en el partido contra el Leeds. Los jugadores son muy receptivos a las instrucciones y muy abiertos a recibir información. Y aunque tienen sus propias opiniones y puntos de vista sobre el juego, ha sido un placer trabajar con ellos. Solo debemos concentrarnos en el siguiente partido: vencer al Nottingham Forest, luego al Liverpool en Anfield y, así, ganar cuantos más encuentros mejor para acabar lo más arriba posible en la tabla. Eso es lo único que podemos controlar».