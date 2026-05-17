«Sigue habiendo grandes problemas»: Roy Keane revela las «dudas» de Michael Carrick ante su posible nombramiento como entrenador del Manchester United

Tras la victoria 3-2 del Manchester United sobre el Nottingham Forest, Keane declaró a Sky Sports que, pese a que Carrick ha clasificado al equipo para la Liga de Campeones, el verdadero trabajo apenas comienza.

«Sí, ha estado al mando estos últimos meses», afirmó Keane al ser preguntado si Carrick merecía el puesto de forma permanente. «Su meta era entrar en la Champions y lo lograron, pero aún hay grandes problemas. ¿Era la mejor opción? No sabemos qué otros técnicos valoraron. Gane o pierda, los problemas persisten».



