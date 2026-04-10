Poco después de cerrarse el traspaso de Nick Woltemade, en una rueda de prensa del VfB Stuttgart se vivió un momento inusual: el entrenador Sebastian Hoeneß criticó con fuerza la gestión de la plantilla por parte del director deportivo, Fabian Wohlgemuth, y del director técnico, Christian Gentner.
Traducido por
¡También espera enfrentarse a Alemania en el Mundial! El fichaje millonario aún debe demostrar su valía al VfB Stuttgart
La marcha de Woltemade es «una gran pérdida», afirmó Hoeneß justo antes del cierre del mercado. «El verano pasado nos propusimos varios objetivos que aún no hemos logrado». Y debo decir muy claramente que, incluso antes de que Nick fuera traspasado, aún no habíamos logrado del todo llevar a cabo esas cosas». Dos y tres días después, respectivamente, se produjeron los fichajes de Badredina Bouanani y Bilal El Khannouss para reforzar la delantera.
Ninguno compensó del todo la salida del delantero, aunque El Khannouss demostró su valía y ya fue fichado en propiedad, mientras que Bouanani aún no cumple expectativas. Consciente de que ninguno de los dos era un goleador nato, el club intentó fichar al rematador Hyeon-gyu Oh, del KRC Genk, pero el surcoreano no superó el reconocimiento médico el último día de mercado.
Cuatro meses después, el equipo era sexto en la Bundesliga y avanzaba en copa, pero la búsqueda de un nueve no acababa. Por eso activó la cláusula de rescisión, estimada en siete millones de euros, del delantero del Racing de Santander Jeremy Arevalo. Sin embargo, el jugador de 21 años aún no ha aportado lo esperado.
- Getty
¿Se adelantó el fichaje de Jeremy Arévalo por el VfB Stuttgart?
Desde entonces, solo ha disputado 30 minutos en seis partidos de la Bundesliga, en los que dio una asistencia contra el FC St. Pauli. Arevalo dejó entrever el potencial de este veloz regateador, sobre todo en su primera y, hasta la fecha, última aparición con el equipo filial en la 3.ª división. En la victoria por 3-1 sobre el SV Waldhof Mannheim, marcó un gol y dio una asistencia. Poco más que destacar; todas las partes esperaban más de este fichaje.
En torno al partido contra el St. Pauli, Arevalo se quedó fuera de la convocatoria de la Bundesliga en cuatro ocasiones, lo que también derivó en su breve paso por el filial. Tampoco hubo sitio para el joven ecuatoriano en la plantilla de la Europa League. «Solo podemos incluir a un número limitado de jugadores en la lista. Los demás están actualmente un poco más avanzados», explicó Hoeneß en febrero. «Jeremy viene de otra liga, de otra cultura. Esperábamos que se adaptara más rápido, pero sabíamos que podía pasar».
¿Llegó entonces el fichaje por el ambicioso equipo de la Bundesliga demasiado pronto para Arévalo? No necesariamente. Las alternativas en ataque eran, tal y como había pronosticado Hoeneß en verano, bastante limitadas en el momento del traspaso. El 0-0 contra el TSG Hoffenheim poco antes del breve parón invernal respalda esta tesis. Pese a la falta de puntería en el último tercio, el técnico del VfB solo hizo dos cambios: uno de ellos, el de Chris Führich, fue el único en ataque. Entró Tiago Tomas, quien, al igual que Bouanani, ya había actuado como delantero centro esta temporada pese a rendir mejor partiendo desde atrás.
Además, Bilal El Khannouss estaba con Marruecos en la Copa Africana de Naciones y Ermedin Demirović, autor de cinco goles desde octubre gracias a la baja de Deniz Undav, se perdió varios encuentros por una compleja lesión en el pie. Su recuperación se alargó más de lo previsto y no regresó hasta el inicio de la Bundesliga en enero. Así, el camino para un debut exitoso parecía allanado para Arevalo.
¡Un balance provisional decepcionante! Jeremy Arévalo teme por su plaza en el Mundial
Con muchas ganas, Arevalo declaró tras su fichaje: «Mis objetivos son adaptarme rápido, seguir mejorando y ayudar al equipo para alcanzar el éxito juntos». Por eso, el balance personal provisional de sus primeros meses en el Neckar puede resultar decepcionante. Lo que más necesita es, ante todo, ¡paciencia!
El club sabía que su aportación no sería inmediata: «Vemos en Jeremy mucho potencial que queremos desarrollar», recordó Wohlgemuth, quien le ofreció un contrato hasta 2031. Aun así, el joven delantero deberá demostrar pronto su valía. Para facilitar su adaptación en Suabia cuentan con el apoyo de los hispanohablantes, como Chema Andrés. Hoeneß les dio instrucciones para ayudarlo, recordando que a ellos también les ayudaron en su momento.
Sin embargo, hasta ahora su integración se ha limitado al papel de espectador; el pasado fin de semana contra el BVB volvió a ver el partido desde la grada. «Jeremy está en proceso de adaptarse aquí. Eso aún llevará algún tiempo», explicó Wohlgemuth tras dejarlo fuera de la convocatoria ante el Gladbach a finales de enero, y añadió con optimismo: «Seguro que tendrá minutos».
Sin embargo, hasta ahora solo ha sumado cuatro entradas de unos seis minutos, por lo que aún no ha cumplido el pronóstico. En las próximas semanas, antes del parón veraniego, deberá confirmar las expectativas y demostrar que es un “tardío” si finalmente dispone de la oportunidad. Además, el tres veces internacional con Ecuador lucha por un puesto en el Mundial, donde podría enfrentarse a algunos de sus compañeros. Como es sabido, en la fase de grupos los sudamericanos se medirán a la selección alemana.
Por ahora, el irregular inicio no parece afectarle: el técnico Sebastián Beccacece lo incluyó en los últimos minutos durante el último parón internacional.
- Getty Images
VfB Stuttgart: resumen de todos los fichajes de la temporada 2025/26
- Altas:
Nombre Posición Club de origen Cantidad de traspaso publicada Lorenz Assignon Defensa Stade Rennes 12 millones de euros Noah Darvich Centrocampista FC Barcelona 1 millón de euros Chema Andrés Centrocampista Real Madrid 3 millones de euros Badredine Bouanani Centrocampista OGC Niza 15 millones de euros Bilal El Khannouss Centrocampista Leicester City (cesión con opción de compra) 3 millones de euros de cesión Lazar Jovanovic Delantero Estrella Roja de Belgrado 5 millones de euros Jeremy Arévalo Delantero Racing de Santander 7 millones de euros Tiago Tomás Delantero VfL Wolfsburgo 13 millones de euros
- Bajas:
Nombre Posición Club de destino Cantidad de traspaso publicada Dennis Seimen Portero SC Paderborn (cedido) 0,25 millones de euros (cuota de cesión) Leonidas Stergiou Defensa FC Heidenheim (cedido) Cuota de cesión desconocida Anrie Chase Defensa RB Salzburgo 2 millones de euros Yannik Keitel Centrocampista FC Augsburgo (cedido) Coste de cesión: 0,1 millones de euros Woo-yeong Jeong Centrocampista 1. FC Union Berlin 4 millones de euros Luca Raimund Centrocampista Fortuna Düsseldorf 0,4 millones de euros Enzo Millot Centrocampista Al-Ahli 30 millones de euros Juan José Perea Delantero FC Zurich sin coste de traspaso Silas Delantero FSV Mainz 05 0,15 millones de euros Jovan Milosevic Delantero SV Werder Bremen (cedido) Cedido por 0,65 millones de euros Luca Pfeiffer Delantero SV Elversberg Desconocido Jacob Bruun Larsen Delantero FC Burnley 4 millones de euros Nick Woltemade Delantero Newcastle United 75 millones de euros