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«Sientan el peligro»: Thierry Henry lanza una advertencia a los aspirantes al título de la Liga de Campeones tras la goleada del Barcelona al Newcastle
La brillantez blaugrana en el Spotify Camp Nou
La victoria global por 8-3 del Barcelona sobre el Newcastle no solo le aseguró el pase en la Liga de Campeones, sino que ha reavivado la confianza en que el club está volviendo a la cima del fútbol mundial. El exdelantero Henry quedó impresionado por la actuación y señaló que el resultado ha causado una conmoción en la competición que no se puede ignorar.
Aunque en la primera parte contra los Magpies se vislumbraron algunos puntos débiles, los ajustes tácticos realizados en el descanso resultaron decisivos. Flick parece haber forjado un equipo que combina el estilo tradicional del Barça con una intensidad moderna e implacable que dejó al equipo de la Premier League completamente abrumado en los últimos compases.
Henry elogia la «letal» transformación de la segunda parte
Al reflexionar sobre la magnitud de la actuación, Henry afirmó que la noche había supuesto un cambio en la jerarquía europea. El francés ejercía de comentarista cuando fue testigo de la avalancha de la segunda parte que desmanteló al equipo de Eddie Howe.
«Lo que ha pasado no es una victoria, es un terremoto global», declaró Henry, según cita Barca Universal. «¡Menuda segunda parte! Una transformación total. Un carácter diferente. Una determinación letal. Este es el verdadero Barcelona. Cuando quieren, pueden hacer cualquier cosa».
Ecos del equipo de ensueño
Henry fue un paso más allá y sugirió que este equipo está empezando a reflejar los legendarios cimientos que sentó Johan Cruyff durante su revolucionaria etapa como entrenador, y lanzó una severa advertencia a los rivales del Barça en la Liga de Campeones.
«Son un equipo increíble. Los ves jugar y piensas: “¡Vaya, qué convincentes parecen!”», comentó Henry. «Luego los ves en casa y es como… ¡es como si hubiéramos recuperado el Dream Team de Johan Cruyff! ¿Detener al Barcelona así? ¡Es casi imposible! Esta es la cara del Barcelona de Hansi Flick. Cuando un equipo se enciende, no deja nada atrás. Enhorabuena, Barcelona. Europa está empezando a sentir el peligro».
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¿Y ahora qué?
La victoria sobre el Newcastle aseguró al Barça su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentará al Atlético de Madrid, otro equipo español. Sin embargo, antes de eso, se medirá al Rayo Vallecano y a los rojiblancos en La Liga. Los catalanes lideran actualmente la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
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