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«Siempre seré culé»: Héctor Fort escribe una emotiva despedida del Barcelona tras completar su traspaso de 8 millones de euros a la Real Sociedad
Un chico del lugar se despide
Fort, que nació a un paso del Camp Nou, en el barrio de Les Corts, acudió a las redes sociales para expresar su gratitud al club y a sus aficionados. Tras progresar por todas las categorías inferiores desde 2013, el defensa admitió que dejar al conjunto catalán era un paso difícil de dar. Compartió un emotivo mensaje en Instagram, en el que reflexionó sobre su larga vinculación con los colores azulgranas y los valores que le inculcaron durante su etapa en la cantera.
- Sergio Ros
Fort se despide del Barcelona con un emotivo mensaje
Antes de comenzar su nueva etapa en San Sebastián, Fort aprovechó la ocasión para echar la vista atrás y recordar el camino que comenzó en su infancia y le llevó a ir ascendiendo en las categorías del Barcelona. El defensa reflexionó sobre el sueño de representar al club de su vida y la conexión duradera que mantendrá con el conjunto blaugrana.
«Nací a solo unos metros del Camp Nou, en una familia y en un barrio que sentían los colores del club como propios», escribió Fort en su Instagram. «Todo empezó a los siete años para aquel niño de Les Corts que jugaba en la plaza del barrio y que acabaría vistiendo la camiseta del club que siempre había sentido como suyo.
«No hay palabras para expresar lo que ha significado para mí tener la fortuna de cumplir el sueño de mi familia y, por supuesto, el mío propio. Vestir estos colores, ganar títulos y llevar este escudo en el pecho durante 13 años ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, porque soy, y siempre seré, culer.
«Muchas gracias a todos los que han formado parte de estos años, a las personas que me apoyaron sin dudar y a las que siguen haciéndolo cada día. Ahora me toca seguir mi camino lejos de casa, pero siempre llevaré conmigo los valores del Barça, todo lo que me ha enseñado este club y el orgullo de haber crecido aquí».
«Hasta pronto, culers».
Los detalles del cambio a San Sebastián
El movimiento a San Sebastián hace que Fort se incorpore al equipo de Pellegrino Matarazzo con un contrato de cinco años que se extiende hasta 2031. La Real Sociedad actuó con decisión para asegurarse el fichaje del joven y, según se informa, superó la competencia del gigante de la Bundesliga Borussia Dortmund para cerrar la operación. Aunque el defensa se marcha en busca de oportunidades más regulares en el primer equipo, el Barcelona se ha asegurado de mantener cierto control sobre su futuro desarrollo mediante cláusulas contractuales específicas.
El traspaso tiene un valor de una cantidad inicial de aproximadamente 8 millones de euros. Sin embargo, el Barcelona ha incluido una opción de recompra de 20 millones de euros y una cláusula de plusvalía en el acuerdo, lo que le permite la posibilidad de devolver al talentoso lateral a Cataluña si brilla en el País Vasco. Fort ya fue visto asistiendo a la reciente victoria de su nuevo club en LaLiga sobre el Espanyol, mientras se prepara para este nuevo capítulo en su carrera profesional lejos de casa.
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Impacto en el vestuario del Barcelona
Más allá de las implicaciones financieras y tácticas, se espera que la salida de Fort tenga un impacto emocional en la plantilla, especialmente en la estrella de ataque Lamine Yamal. Los dos canteranos de La Masia mantienen un vínculo muy estrecho, y los informes apuntan a que Yamal ve al defensa que se marcha como a un hermano. Según se informa, el posible éxodo de varios jóvenes talentos durante el mercado de verano ha sido difícil de asimilar para la sensación de 19 años, a medida que sus aliados más cercanos se marchan.
Mientras Fort se integra en la estructura de la Real Sociedad, Flick tendrá la tarea de mantener la concentración de los jugadores que siguen en el equipo durante un periodo de transición. La pérdida de un futbolista que vivía y respiraba la filosofía del club siempre es un golpe, pero la inclusión de una cláusula de recompra sugiere que la puerta no está cerrada de forma permanente. Por ahora, el chico de Les Corts pone rumbo al norte, llevándose consigo las enseñanzas de La Masia hasta el Reale Arena.
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