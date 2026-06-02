A lo largo de la historia, los campamentos de entrenamiento de la selección han reflejado su suerte en los grandes torneos. El «espíritu de Spiez» impulsó a Alemania a ganar su primer título en 1954, y el ambiente relajado de Campo Bahía contribuyó a la cuarta estrella en Brasil 2014. En cambio, el antiguo sanatorio soviético de Watutinki en Rusia 2018 y el Zulal Wellness Resort en Catar 2022 —ambos aislados— tuvieron el efecto contrario.
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«Siempre se trató de las esposas de los jugadores»: cuando la selección alemana se desmoronó en el Mundial de 1994 en Estados Unidos
La delegación de la DFB se aloja en The Graylyn Estate, en Winston-Salem, Carolina del Norte, a medio camino entre Nueva York y Miami, o, como dirían algunos, en medio de la nada. A simple vista, el hotel es impresionante: está inspirado en un castillo medieval.
La presentadora de televisión Laura Wontorra lo visitó para una serie documental y se mostró escéptica: «Es una elección de alojamiento interesante, buena para concentrarse, pero no hay nada que hacer en los alrededores».
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Durante el Mundial de 1994, la delegación de la DFB se alojó en las afueras de Chicago.
Esta sede contrasta con la del Mundial 1994 de la DFB en Estados Unidos —único torneo celebrado allí—, recordado como uno de los peores momentos del fútbol alemán. La campaña se empañó por el gesto obsceno de Stefan Effenberg y la sorpresiva eliminación en cuartos ante Bulgaria. El equipo se alojó en el Golfhotel Oak Brook, cerca de Chicago.
El seleccionador Berti Vogts llegó al torneo muy presionado, en parte por las declaraciones de su predecesor, Franz Beckenbauer, quien tras ganar el Mundial de 1990 y sumar el talento de Alemania Oriental había asegurado que Alemania sería «imbatible por años». La Euro 1992, donde Alemania cayó en la final ante una Dinamarca que había clasificado in extremis, elevó aún más las expectativas de revalidar el título mundial.
Alemania inauguró el torneo de 1994 en el Soldier Field de Chicago, a pocos minutos en coche del hotel. Aunque este año no hay partidos allí, la ciudad sigue en la ruta alemana, tal vez por nostalgia. El martes la selección viajó a esa ciudad para concentrarse y el sábado cerrará su preparación enfrentando a Estados Unidos en el mismo Soldier Field, donde en 1994 venció 1-0 a Bolivia.
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Lothar Matthäus: «No me importa lo que diga la mujer de un jugador».
Más allá del resultado, había poco que celebrar en el Oak Brook Golf Hotel. Un calor agobiante y las disputas internas empañaban el ambiente, mientras Vogts trataba de controlar una plantilla rebelde. En el ojo del huracán estaban las esposas de los jugadores —o, más bien, sus funciones y privilegios—.
Bajo el titular «Siempre se trataba de las esposas de los jugadores», Andreas Möller escribió más tarde en una columna para Die Zeit: «Había muchos conflictos dentro del equipo. El ambiente era pésimo. No había comparación con el Mundial de 1990. En aquel entonces, todo encajaba a la perfección». En 1994, «algunos jugadores querían que sus esposas se involucraran en todo. En aquel entonces, perdíamos el tiempo en trivialidades».
La tensión existía antes incluso de que llegara la selección: Stefan Effenberg quiso llevar a su familia a la fiesta de bienvenida, idea que otros rechazaron. Bianca, esposa de Bodo Illgner, exigió alojamiento y comida gratis en el hotel, lo que hizo que Thomas Helmer respondiera: «Bodo es el número uno, no su esposa. Debe aceptarlo». El capitán Lothar Matthäus fue tajante: «No me importa lo que diga la esposa de un jugador».
Al final, las esposas y los hijos se alojaron en el cercano Hotel Drake, aunque Lolita Matthäus a veces hacía caso omiso de la norma. Hoy esa cuestión se da por zanjada, pero el seleccionador Julian Nagelsmann planea permitirles el acceso los días posteriores a los partidos en el próximo Mundial.
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Tras la marcha de Effenberg, un torneo de golf causó revuelo.
En 1994, Alemania empató 1-1 con España en su segundo partido de grupo y, tras vencer 3-2 a Corea del Sur, avanzó primera a octavos. Los jugadores recordaron el encuentro de Dallas, jugado con unos 40 grados, como frustrante. Lo marcó el grave error de juicio de Stefan Effenberg.
Tras un partido irregular, Vogts lo sustituyó en el minuto 68. Los hinchas alemanes lo abuchearon, y algunos testigos afirmaron que les mostró el dedo corazón, aunque nunca se encontró prueba gráfica. Varios veteranos, como Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus e Illgner, lo respaldaron, pero Vogts y el presidente de la DFB, Egidius Braun, lo marginaron.
Effenberg aprovechó para alargar su estancia en Estados Unidos con su familia. Sin embargo, el hotel de la selección en Oak Brook no fue un remanso de paz: víspera del duelo contra Bélgica, se celebró allí un torneo de golf con 1.000 participantes, cada uno con su séquito. A pesar de la distracción, Alemania superó a Bélgica, pero cayó sorpresivamente ante Bulgaria en cuartos, fin del viaje.