En una entrevista con Sport Illustrated Deutschland, Henry declaró: «Ver a jugadores como Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane, Serge Gnabry y Joshua Kimmich es un auténtico placer. Siempre he admirado al FC Bayern por cómo se gestiona el club».
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«Siempre he admirado al FC Bayern por su gestión»: la leyenda del ataque elogia al campeón alemán
Henry admite que las historias de compatriotas como Franck Ribéry, Willy Sagnol y Bixente Lizarazu, quienes elogiaron al Bayern, influyeron en su decisión.
Henry jugó la mayor parte de su carrera en el Arsenal, y después pasó por el FC Barcelona y los New York Red Bulls. De retirado, trabajó como comentarista televisivo y entrenador asistente de la selección belga.
Entre 2016 y 2018, el técnico de 48 años dirigió a Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern, y juntos terminaron terceros en la Copa del Mundo de Rusia.
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Henry sobre el fichaje de Kompany por el Bayern: «Una decisión acertada»
Felicitó al Bayern por elegir al veterano defensa del City como sucesor de Thomas Tuchel en 2024: «La directiva del Bayern merece respeto por ficharlo pese a su descenso con el Burnley; vieron en él algo que encaja con la identidad del club. Fue una decisión acertada».
Además, añadió: «Al principio, muchos dudaban de él, pero ahora lo está haciendo de forma excepcional. Si colocas a alguien como él en el lugar adecuado —con gente que lo entiende—, obtienes el FC Bayern de hoy».
Kompany y los bávaros acaban de cerrar una campaña exitosa: conquistaron el doblete en Alemania y cayeron en semifinales de la Champions tras un vibrante duelo con el PSG, que luego se coronó campeón.
Kompany recibió muchos elogios por su trabajo y, para Henry, eso no es ninguna sorpresa: «Trabajé con él cuando era segundo entrenador de Bélgica. Ya entonces se veía lo inteligente que es. Habla muchos idiomas y tiene muy claro lo que quiere. No duda, y cuando dice algo, lo dice en serio. Es un gran líder y ha demostrado que puede dar resultados si se le dan los jugadores adecuados».
Los fichajes más caros del FC Bayern
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantero Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantero Crystal Palace 2024 53 millones de euros