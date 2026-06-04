«Siempre he admirado al FC Bayern por su gestión»: la leyenda del ataque elogia al campeón alemán

Felicitó al Bayern por elegir al veterano defensa del City como sucesor de Thomas Tuchel en 2024: «La directiva del Bayern merece respeto por ficharlo pese a su descenso con el Burnley; vieron en él algo que encaja con la identidad del club. Fue una decisión acertada».

Además, añadió: «Al principio, muchos dudaban de él, pero ahora lo está haciendo de forma excepcional. Si colocas a alguien como él en el lugar adecuado —con gente que lo entiende—, obtienes el FC Bayern de hoy».

Kompany y los bávaros acaban de cerrar una campaña exitosa: conquistaron el doblete en Alemania y cayeron en semifinales de la Champions tras un vibrante duelo con el PSG, que luego se coronó campeón.

Kompany recibió muchos elogios por su trabajo y, para Henry, eso no es ninguna sorpresa: «Trabajé con él cuando era segundo entrenador de Bélgica. Ya entonces se veía lo inteligente que es. Habla muchos idiomas y tiene muy claro lo que quiere. No duda, y cuando dice algo, lo dice en serio. Es un gran líder y ha demostrado que puede dar resultados si se le dan los jugadores adecuados».