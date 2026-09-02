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«Siempre hay una posibilidad»: ¿qué pasa cuando «Barcelona o Real Madrid llaman» por Erling Haaland? Un ex del Manchester City hace una predicción sobre su fichaje
Haaland es un ganador del triplete que bate récords
Haaland siguió los pasos de su padre, Alf Inge, al vincularse al City en el verano de 2022. En ese momento era uno de los futbolistas más cotizados del mundo, y Pep Guardiola ganó la carrera por el fichaje más codiciado.
La tarifa de traspaso de 51 millones de libras (69 millones de dólares) tuvo un rendimiento inmediato y ha acabado pareciendo toda una ganga, en una era de operaciones de nueve cifras, ya que Haaland saboreó un triplete de Premier League, FA Cup y Champions League en una campaña de debut de 52 goles.
Desde entonces, los récords han ido cayendo alrededor del poderoso delantero, con 100 goles en la máxima categoría inglesa alcanzados a un ritmo histórico, y ya se han acordado unas condiciones personales a largo plazo. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que dicho acuerdo vaya a respetarse.
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¿Podría Haaland verse tentado por un traspaso en 2027?
Los rumores sobre el interés desde España no dejan de sonar y Haaland cumplirá 27 años el próximo verano, después de completar su quinta temporada en Manchester. ¿Podría abrirse a un nuevo desafío en ese momento, con las puertas del Camp Nou y del Santiago Bernabéu listas para abrirse de par en par?
Cuando le plantearon esa pregunta a Hamann, el excentrocampista del City, que hablaba en asociación con Betinia, dijo a GOAL: «Bueno, lo ha ganado todo, ¿no? Ganó la Champions League, ganó la Premier League, y no estoy seguro de cuánto tiempo le queda, firmó un contrato muy largo, ¿no?
»Obviamente, no depende de él si se irá o si puede irse, pero creo que es algo natural cuando lo has ganado todo, cuando llevas cierto tiempo en el club. Incluso nació en Inglaterra, ¿no?, porque su padre jugó en la Premier League.
»Creo que puede llegar un momento en el que diga, cuando Barcelona o Madrid llamen, sí, creo que siempre hay una posibilidad, pero si el City dice que no, con el contrato que tiene, entonces podría ser complicado porque tampoco saldrá barato».
¿Quién necesita convertirse en un líder en el Manchester City?
Por ahora, Haaland está centrado en ayudar al City, que trabaja a las órdenes del sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, a luchar por los grandes títulos. Está asumiendo un papel de mayor liderazgo después de ver cómo jugadores como Bernardo Silva y Rodri siguieron a Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan fuera del Etihad.
Cuestionado sobre quién más necesita dar un paso al frente tras la salida de tanta experiencia, Hamann añadió: «Obviamente, cuando se marchan del vestuario caracteres muy fuertes y de gran peso, siempre es una oportunidad para que otros den un paso al frente y, evidentemente, alguien tiene que tomar el relevo, porque han tenido muchísimo éxito.
«Siguen teniendo a Ruben Dias, que es el líder del equipo. En [Gianluigi] Donnarumma tienen a un portero que lo ha visto todo, que sigue siendo muy joven, pero que lleva mucho tiempo ahí, y creo que esos son los hombres.
«Porque con Elliot Anderson y [Ayyoub] Bouaddi tienen a dos jugadores con muchísimo talento en el centro, pero necesitan que los guíen. Bouaddii llega a una liga nueva, así que puede que necesite unas semanas para adaptarse. Me gustan mucho los dos jugadores, tengo que decirlo, y creo que es una parte muy importante, como sabemos, la sala de máquinas: aquí es donde se ganan y se pierden los partidos, así que creo que necesitan a Dias, necesitan a Donnarumma.
«Obviamente, como portero no tienes tanta influencia, y Haaland, creo que probablemente tiene que asumir un rol diferente, porque en los últimos años había jugadores ahí con los que probablemente no tenía toda esa responsabilidad. Lo que ha pasado en el vestuario, eso cambiará ahora».
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Fernández, a bordo antes del choque con el Coventry
El City también añadió a sus filas al campeón del mundo argentino Enzo Fernandez en el último día del mercado de fichajes, con el centrocampista sudamericano convirtiéndose en el jugador más caro de la historia del fútbol británico, empatado en esa condición al incorporarse al Chelsea desde el Chelsea por 125 millones de libras (169 millones de dólares).
Es otro futbolista de carácter combativo, que llevó el brazalete en algunos momentos durante su etapa en Stamford Bridge, y será una fuerza impulsora en la medular. El City, que ocupa el liderato de la clasificación de la Premier League tras arrancar la campaña 2026-27 con dos victorias consecutivas, volverá a la acción el sábado, cuando recibirá al Coventry de Frank Lampard.
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