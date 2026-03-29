«Si tiene que pasar, que pase ya»: la selección estadounidense aprende una dura lección tras el tormento infligido por Jeremy Doku a su defensa; ganadores y perdedores de la derrota por 5-2 ante Bélgica

ATLANTA -- No es fácil encontrar matices en una derrota por 5-2, pero después de que la selección masculina de Estados Unidos fuera goleada por Bélgica el sábado, el seleccionador Mauricio Pochettino se esforzó por encontrarlos de todos modos.

Había mucho que analizar. La defensa estadounidense cometió muchos errores y careció de intensidad, mientras que el remate dejó mucho que desear. Y en los momentos más decisivos, Estados Unidos no solo se quedó en blanco, sino que cedió el control a Bélgica, que les castigó una y otra vez. A Pochettino y a su cuerpo técnico no les faltarán lecciones que aprender, aunque se les acabe el tiempo para hacerlo.

Ahí es donde Pochettino llegó a la parte de los matices, sin embargo. El marcador no lo decía todo, afirmó, y su homólogo, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, se mostró de acuerdo. Durante gran parte del partido, la selección estadounidense estuvo a la altura de Bélgica. El problema fue que, en los momentos en que no lo estuvo, Bélgica se lo hizo pagar, sumando un total de goles que resultaría preocupante a pesar de los aspectos positivos de los estadounidenses.

«Es cierto que los datos a veces dicen poco», dijo Pochettino, «y, sí, se pueden manipular como uno quiera, pero es cierto que, cuando pierdes 5-2, no puedes decir nada para convencer a la gente de que hubo aspectos positivos. La cuestión es que hay aspectos positivos que estamos viendo ahora en el vestuario, y a partir de ahí podemos construir».

Hay mucho por construir. Tras un otoño prometedor, las deficiencias de la selección estadounidense volvieron a salir a la luz el sábado en Atlanta. Fueron lentos en el cierre, carecieron de intensidad y tuvieron dificultades para comunicarse. Y en los momentos en los que se podía decidir el partido, fueron demasiado ingenuos. Bélgica —al igual que la selección de Países Bajos que eliminó a EE. UU. en el último Mundial— fue capaz de «sufrir», como dijo Matt Turner, manteniéndose organizada y disciplinada cuando importaba. EE. UU., por el contrario, se desmoronó en cuanto el partido exigió lo mismo.

¿Podría ser, entonces, algo positivo que esto haya ocurrido ahora? Quizás. No es necesariamente un indicio de lo que está por venir, ya que las derrotas sufridas en septiembre del ciclo anterior contra Arabia Saudí y Japón tuvieron poco impacto en la trayectoria final en el Mundial. En definitiva, puede que esto no sea más que un pequeño bache. Podría ser una lección. O podría ser un anticipo preocupante. En última instancia, nadie lo sabrá con certeza hasta este verano.

«Creo que podemos llegar con la idea errónea de que somos muy buenos, muy guapos, vamos muy bien vestidos, somos estadounidenses», dijo Pochettino. «Es bueno sentir esto si queremos ganar el Mundial, si queremos pasar de la fase de grupos y si queremos ganar a Paraguay. Si queremos ganar a este tipo de rivales, ¿crees que ellos no van a luchar?»

«Siempre es mejor que este tipo de resultado se produzca ahora», añadió. «Por supuesto, prefiero otro resultado, pero si tiene que pasar, que pase ahora, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos partidos».

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