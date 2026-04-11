«Si me necesitan, nunca diré que no»: el legendario delantero no descarta volver a la selección nacional para el Mundial

Suárez rechazó las insinuaciones del seleccionador Marcelo Bielsa y se retiró de la selección en septiembre de 2024, tras capitanezar a Uruguay en el 0-0 contra Paraguay en un partido de clasificación mundialista.

Durante años fue uno de los mejores delanteros del mundo: entre 2011 y 2014 marcó 82 goles en 133 partidos con el Liverpool antes de fichar por el Barcelona por casi 82 millones de euros. Con el Barça marcó 195 goles en 283 partidos, ganó la Liga de Campeones 2015 y formó un temido trío de ataque con Lionel Messi y Neymar.

Tras pasar por el Atlético de Madrid, Nacional y Grêmio, Suárez se mudó a Miami en 2024 para jugar de nuevo con Messi, aunque ya no es titular indiscutible y acumula más minutos de descanso. Aun así, su promedio goleador sigue siendo notable: en 91 partidos con el Miami ha marcado 43 goles y dado 29 asistencias.