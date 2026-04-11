Al ser consultado sobre un posible regreso, el jugador de 39 años del Inter Miami no lo descartó en declaraciones al Diario Ovación: «Me retiré de la selección para dejar sitio a otros jugadores. Sentí que ya no podía aportar más. Pero si me necesitan, nunca diré que no a la selección. Mientras siga jugando, sería imposible».
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«Si me necesitan, nunca diré que no»: el legendario delantero no descarta volver a la selección nacional para el Mundial
Suárez rechazó las insinuaciones del seleccionador Marcelo Bielsa y se retiró de la selección en septiembre de 2024, tras capitanezar a Uruguay en el 0-0 contra Paraguay en un partido de clasificación mundialista.
Durante años fue uno de los mejores delanteros del mundo: entre 2011 y 2014 marcó 82 goles en 133 partidos con el Liverpool antes de fichar por el Barcelona por casi 82 millones de euros. Con el Barça marcó 195 goles en 283 partidos, ganó la Liga de Campeones 2015 y formó un temido trío de ataque con Lionel Messi y Neymar.
Tras pasar por el Atlético de Madrid, Nacional y Grêmio, Suárez se mudó a Miami en 2024 para jugar de nuevo con Messi, aunque ya no es titular indiscutible y acumula más minutos de descanso. Aun así, su promedio goleador sigue siendo notable: en 91 partidos con el Miami ha marcado 43 goles y dado 29 asistencias.
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Uruguay aún no ha encontrado un sucesor adecuado para Luis Suárez.
El contrato de Suárez en Miami vence a finales de año y aún no se sabe si seguirá jugando. Sobre un posible regreso a la selección, el veterano ha dicho: «Uno lo piensa, sobre todo cuando se acerca un Mundial. Si te necesitan, ¿qué haces?».
Darwin Núñez, su sucesor en la delantera de Uruguay, no juega con el Al-Hilal desde febrero y podría llegar al Mundial sin ritmo. Por eso se especula con un rápido regreso a Europa; su último partido con el Al-Hilal fue en febrero en la Liga de Campeones de la AFC. Además, lleva 13 encuentros internacionales sin marcar con la selección.
En los amistosos contra Inglaterra (1-1) y Argelia (0-0) a finales de marzo, Bielsa alineó a Rodrigo Aguirre (Tigres) y Federico Viñas (Real Oviedo) como delanteros, dejando a Núñez en el banquillo en ambos choques. A dos meses del Mundial, sin otro ‘9’ que brille, el regreso de Suárez cobra fuerza.
¿Luis Suárez con Uruguay en el Mundial de 2026?
El último gran momento de Suárez con Uruguay fue la Copa América 2024, donde quedó tercera. En cuatro breves partidos marcó un gol.
En total suma 69 goles en 143 partidos. En Sudáfrica 2010 marcó tres tantos y terminó cuarto; en la Copa América 2011 fue campeón.
En Catar 2022 fue titular en dos de los tres partidos de grupo, aunque no evitó la eliminación temprana. Para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay —con el mediocampista del Real Madrid Federico Valverde— enfrentará en la fase de grupos a Arabia Saudí, Cabo Verde y España. El objetivo mínimo es avanzar a la fase eliminatoria.
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¿Volverá Luis Suárez a la selección para el Mundial? Sus participaciones anteriores con Uruguay
Torneo
Resultados
Partidos jugados
Goles
Mundial 2010
4.º puesto
6
3
Copa América 2011
Campeón
6
4
Copa Confederaciones 2013
4.º puesto
5
3
Mundial 2014
Octavos de final
2
2
Mundial 2018
Cuartos de final
5
2
Copa América 2019
Cuartos de final
4
2
Copa América 2021
Cuartos de final
5
1
Mundial 2022
Fase de grupos
3
0
Copa América 2024
3.º puesto
4
1