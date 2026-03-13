Si el Tottenham desciende, se abrirá la veda. Vicario, Udogie, Kolo Muani: estos son los que podrían marcharse, y cuántas oportunidades hay en el mercado

Como ya se ha dicho, los Spurs cuentan en sus filas con numerosos futbolistas de gran prestigio y disfrutan de una situación financiera decididamente próspera. Sin embargo, los resultados en el campo no llegan y el club podría deshacerse de muchos de ellos en el mercado, en caso de descenso, para poner punto y final a una plantilla que ha obtenido mucho menos de lo que se esperaba. La plantilla del Tottenham, por otra parte, según los datos de Transfermarkt, vale más de 800 millones de euros y, solo en el último mercado, el balance entre ingresos y gastos alcanzó la considerable cifra de 182 millones de euros. El descenso tendría, sin duda, consecuencias enormes tanto a nivel económico como deportivo. En cuanto a lo primero, sin embargo, el club ya se ha protegido: según informa The Athletic, habría cláusulas en los contratos de la mayoría de los jugadores del primer equipo que prevén una reducción automática del salario —incluso del 50 %— en caso de descenso a la Championship.

Si el Tottenham descendiera, ¿cómo cambiaría el equipo en el mercado? Se trata, obviamente, de hipótesis y especulaciones prematuras, ya que una posible permanencia en la Premier League cambiaría las reglas del juego y permitiría al club respirar y realizar cambios en verano, pero sin revolucionar la plantilla. De lo contrario, todo el mundo se iría. Es poco probable que las estrellas de los Spurs acepten quedarse en una categoría inferior, sin los focos de laPremier y con salarios recortados. Por eso es lógico pensar que muchos pedirán la salida. Salvo en el caso de los jugadores cedidos, como Palhinha, veamos quiénes podrían marcharse en el próximo mercado de fichajes.