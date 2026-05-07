«Si alguien puede hacerlo, es él»: el Aston Villa guarda un as «increíble» en la manga para la Europa League y darle la vuelta a la semifinal contra el Nottingham Forest

Emery ya podría contar con varios triunfos en la Europa League en su palmarés, tras haber llevado al Arsenal a la final de esa competición en 2019. En aquella ocasión cayó derrotado ante el Chelsea, pero ha levantado trofeos con el Sevilla (en tres ocasiones consecutivas entre 2014 y 2016) y con el Villarreal.

Parece tener el toque de Midas, y el Villa confía en que así sea en 2026. Su último gran título fue la Copa de la Liga de 1996, y desean que su reciente progreso se premie por fin.

El Forest llega con una ventaja mínima de 1-0, pero en Villa Park la afición local buscará impulsar a su equipo y Emery sabe que un destello de genialidad —o de suerte— puede darle la vuelta al duelo entre equipos de la Premier League.