Shevchenko: «El Milan puede meter presión en la lucha por el Scudetto. ¿Leao? No es un delantero»

¿Volverías al fútbol sin el VAR?

«Hay que valorarlo todo muy bien. La tecnología ayuda, aunque mucha gente no esté contenta».

¿Es Leao un delantero?

«No es delantero, ahora no desempeña su rol natural. Se le ha pedido que juegue de delantero: en algunos partidos lo ha hecho bien, en otros no tanto. Pero para evaluarlo en ese rol hay que darle tiempo. Claro, hay que ver si tiene la voluntad de ayudar al equipo y él es el único que puede desempeñar ese rol. Se puede fallar en el partido, pero no en la actitud. Hay momentos en los que uno se enfada con los compañeros o con el entrenador, pero luego hay que aclararlo enseguida».