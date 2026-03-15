Sherwood sobre Tudor en el Tottenham: «Cualquiera sacado de la calle podría quedarse a cero en cuatro partidos»

«¿Despedirá el Tottenham a Igor Tudor? No tengo ni idea. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque no sé quién tomará la decisión. No conozco a las personas implicadas. Nadie ha asumido la responsabilidad de esta situación, ¿verdad? Nunca había hecho este trabajo antes. Siguen diciendo que sí, pero no es así. Esto es la Premier League. Nunca ha estado aquí y nunca ha luchado por la permanencia», dijo Tim Sherwood, segundo entrenador de 2008 a 2012 y entrenador del Tottenham en la temporada 2013/14.

«La presión de mantener al equipo en la Premier League o de hacer descender a un club como el Tottenham es una presión enorme cuando no conoces el entorno en el que te encuentras. Y creo que la Premier League le ha dado una bofetada. ¿Está fuera de lugar? No lo sé. Ha perdido todos los partidos y cualquiera en la calle podría hacerlo, ¿no? Hay que hacer algo mejor que cero puntos. No ha sumado ningún punto en cuatro partidos. Quiero decir, cualquiera podría hacerlo»,