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Sheffield Wednesday v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Sheffield Wednesday celebra la anulación de la deducción de 15 puntos que lo había descendido, tras la intervención de un empresario estadounidense

Sheffield Wednesday
Championship

El Sheffield Wednesday evitó un gran revés tras la confirmación de la EFL de que no se le deducirán los esperados 15 puntos. La decisión llega tras la compra del club liderada por el empresario estadounidense David Storch, lo que da a los Owls descendidos un nuevo comienzo en la League One.

  • La EFL no aplica la deducción de puntos tras el cambio de propiedad

    Sheffield Wednesday evitó la habitual deducción de 15 puntos que se aplica al salir de la administración judicial. La EFL confirmó la decisión el sábado, alegando la «situación increíblemente difícil y compleja» generada por la reciente agitación en la propiedad del club.

    La decisión llega tras la salida del anterior propietario, Dejphon Chansiri, y la compra liderada por el ejecutivo aeronáutico estadounidense David Storch a través de Arise Capital Partners. Se critica cómo se gestionó la venta anterior, pues se habrían rechazado varias ofertas viables. Así, el nuevo consorcio inicia la reconstrucción sin esa penalización deportiva.

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    El organismo regulador celebra la estabilidad del club

    Storch lidera el nuevo grupo de propietarios junto a su hijo Michael y Tom Costin, con experiencia en Blue Crow Sports Group, el CD Leganés y el Le Havre AC. El acuerdo se cerró justo antes de que el Regulador Independiente del Fútbol (IFR) asumiera la responsabilidad de aprobar a los nuevos propietarios en el fútbol inglés.

    Según la BBC, David Kogan, presidente del IFR, declaró: «Este acuerdo es una buena noticia para el Sheffield Wednesday FC, la comunidad y los aficionados, que han soportado un largo periodo de incertidumbre. La experiencia del Sheffield Wednesday es un oportuno recordatorio de por qué se creó el IFR en primer lugar».

    «A partir de la próxima semana, los nuevos propietarios, directores y altos ejecutivos de las cinco divisiones principales del fútbol inglés serán evaluados por el IFR, lo que contribuirá a garantizar que solo se permita a personas idóneas poseer y gestionar clubes de fútbol».

  • Por fin termina una temporada desastrosa

    El cambio de propiedad cierra la turbulenta temporada 2025-26, en la que el Wednesday sufrió el descenso más temprano de la historia del fútbol inglés. Los problemas financieros provocaron una deducción de 12 puntos en octubre, seguida de otra de seis por incumplir pagos al personal, a los jugadores y a la HMRC. A finales de febrero, la derrota ante el Sheffield United confirmó matemáticamente el descenso cuando aún quedaban 13 partidos. Después, el expropietario Chansiri recibió una sanción de tres años que le impide ocupar cargos directivos en la EFL.

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    Comienza la reconstrucción

    En su último partido, el Sheffield Wednesday venció 2-1 al West Bromwich Albion con goles de Nathaniel Chalobah y Liam Palmer. El triunfo no cambió su futuro, pero evitó que terminara con puntos negativos.

    El consorcio liderado por Storch debe devolver la estabilidad tras un periodo turbulento. El club seguirá con restricciones financieras dos años más, pero podrá fichar de cara a la League One.