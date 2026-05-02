Sheffield Wednesday celebra la anulación de la deducción de 15 puntos que lo había descendido, tras la intervención de un empresario estadounidense

Storch lidera el nuevo grupo de propietarios junto a su hijo Michael y Tom Costin, con experiencia en Blue Crow Sports Group, el CD Leganés y el Le Havre AC. El acuerdo se cerró justo antes de que el Regulador Independiente del Fútbol (IFR) asumiera la responsabilidad de aprobar a los nuevos propietarios en el fútbol inglés.

Según la BBC, David Kogan, presidente del IFR, declaró: «Este acuerdo es una buena noticia para el Sheffield Wednesday FC, la comunidad y los aficionados, que han soportado un largo periodo de incertidumbre. La experiencia del Sheffield Wednesday es un oportuno recordatorio de por qué se creó el IFR en primer lugar».

«A partir de la próxima semana, los nuevos propietarios, directores y altos ejecutivos de las cinco divisiones principales del fútbol inglés serán evaluados por el IFR, lo que contribuirá a garantizar que solo se permita a personas idóneas poseer y gestionar clubes de fútbol».