Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 19 de julio en el MetLife Stadium, tendrá un espectáculo de medio tiempo comisariado por Chris Martin, líder de Coldplay. El cartel, repleto de estrellas, se dio a conocer en una retransmisión única en redes sociales con personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets. El concierto busca recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que mejora el acceso a una educación de calidad y a la formación futbolística de niños desfavorecidos.



