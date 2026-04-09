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ش personalidad del héroe... el sufrimiento europeo del Barcelona explica el secreto histórico del Real Madrid

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لماذا يهيمن برشلونة محليًا ويتلاشى عندما تُعزف موسيقى دوري الأبطال؟

En una escena que se repite de un modo que suscita interrogantes, el Barcelona vive una realidad doble esta temporada: un equipo que brilla con constancia a nivel local, pero tropieza en Europa ante la primera prueba real.

La última derrota ante el Atlético de Madrid por dos goles a cero en el estadio “Spotify Camp Nou” dejó al conjunto catalán al borde de una nueva despedida en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y volvió a poner sobre la mesa una vieja pregunta que se renueva cada año: ¿por qué el Barcelona pierde su brillo continental en los momentos decisivos?

En cambio, el Real Madrid consolida una imagen completamente distinta a lo largo de la última década, en la que el sufrimiento se transforma en victorias y las derrotas en “remontadas”, en un fenómeno que algunos resumen con el término “mentalidad de campeón”.

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  • ¿Crisis artística o barrera psicológica?

    Durante la última década, la Liga de Campeones de Europa se ha convertido en un obstáculo para el Barcelona. Desde que ganó su último título en 2015 a costa de la Juventus, el Barça sufre en el torneo continental.

    En los últimos 10 intentos del Barcelona, el equipo se despidió de la competición en cuartos de final en 5 ocasiones, y parece estar a las puertas de una sexta eliminación en la misma ronda, teniendo en cuenta que sería la segunda vez a manos del Atlético de Madrid después de la temporada 2015-2016.

    En cambio, si observamos el historial del Barcelona en la Liga española durante el mismo período, نجدremos que el equipo se coronó campeón en 5 ocasiones y va camino de lograr una sexta esta temporada, mientras que solo se alejó de los dos primeros puestos en una ocasión, en la temporada 2020-2021 (tercer puesto).

    Esta paradoja plantea una pregunta importante: ¿por qué cambia el rendimiento del Barcelona en la Champions pese a su superioridad en la Liga?

    Es cierto que el torneo continental incluye a los gigantes de las cinco grandes ligas, pero el Barça supera al Real Madrid en la Liga, y es el equipo que conquistó 5 títulos europeos en la última década.

    Es decir, si el Barcelona es capaz de derrotar al Real Madrid a nivel doméstico, siendo uno de los equipos más fuertes en la Champions, ¿por qué es incapaz de imponer su dominio en Europa хотя sea una sola vez en 10 temporadas?

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  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    أتلتيكو يكشف المفارقة

    Quizá lo ocurrido durante la semana actual revele que el asunto no se limita a una simple crisis técnica, sino que se ha extendido hasta convertirse en una barrera psicológica.

    El Barcelona logró una valiosa victoria sobre el Atlético de Madrid por 2-1 en su propio estadio el sábado pasado en la Liga española, aprovechando el tropiezo de su rival Real Madrid para ampliar la diferencia en el liderato a 7 puntos.

    Pero frente al mismo rival, y en el “Spotify Camp Nou” con un gran apoyo de la afición, el Barcelona perdió en cuanto se trató de la Liga de Campeones.

    El Barcelona se transformó como si fuera otro equipo: un equipo pequeño, sin experiencia para jugar la competición continental, sin la capacidad de sentenciar de cara a portería incluso cuando se le presentan ocasiones claras, más fáciles de las que encuentra ante rivales de LaLiga.

    También llama la atención que el Barcelona no lograra remontar ante el Atlético de Madrid, pese a que el Barça es el equipo que más “remontadas” ha logrado en la Liga española, al sumar 21 puntos partiendo de una situación de desventaja en el marcador.

  • صيد سencillo en LaLiga... y una maldición europea

    A diferencia de mi enfrentamiento de esta semana, destaca una estadística importante en los partidos del Atlético que revela la diferencia entre el Barcelona en la Liga y en la Champions.

    En la liga española, el Atlético es una presa fácil para el Barcelona, pero a nivel continental el equipo de la capital representa un claro escollo.

    El Barça se enfrentó al Atlético dos veces en las rondas eliminatorias, y se despidió del torneo en cada ocasión: la primera en los cuartos de final de la temporada 2013-2014, y la segunda en la misma ronda de la temporada 2015-2016.

    Y a la vista de la derrota en casa en la ida de esa misma ronda esta temporada, el Barcelona parece cerca de correr la misma suerte.

    Además, el Atlético de Madrid logró su primera victoria en el “Camp Nou” desde 2005 en todas las competiciones, y era natural que se produjera en la Champions pese a los pocos enfrentamientos, y no a nivel local, donde se miden cada temporada.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    استحوaz y oportunidades inútiles

    Volviendo a los acontecimientos del partido en el “Spotify Camp Nou”, es cierto que la expulsión de Pau Cubarsí en la primera parte cambió el panorama a favor del Atlético de Madrid, pero el Barça tuvo la posesión e impuso su control pese a la inferioridad numérica, aunque finalmente no marcó.

    Barcelona se impuso en el porcentaje de posesión a lo largo del encuentro y terminó el partido con un 58% a su favor, además de realizar 18 disparos, 7 de ellos a portería, pero el balance goleador fue cero.

    En cambio, el equipo visitante fue más efectivo de cara a portería: con solo 3 disparos a puerta, anotó un doblete que lo acercó a las semifinales.

  • Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport

    لماذا يعاني برشلونة أوروبيًا؟

    Sin entrar en detalles, es evidente que al Barcelona le falta “experiencia en la Champions”, ya que requiere un manejo especial por parte de los jugadores, aunque cuenten con un entrenador experimentado.

    El Barça empezó a sufrir esta crisis tras la marcha de Lionel Messi y su generación dorada, que impuso su dominio en Europa y conquistó el último título. Basta con mencionar el temible tridente ofensivo formado por Luis Suárez y Neymar da Silva en el punto más alto de su nivel, junto a Messi.

    Al volver a la alineación que derrotó a la Juventus (3-1) en la final de 2015 en Berlín, encontramos más de un elemento con experiencia. Además del tridente ofensivo, había un centro del campo compuesto por Iniesta, Busquets y Rakitic, y Xavi ingresó como suplente. Esto, junto con Piqué, Mascherano, Dani Alves y Jordi Alba en defensa.

    Todos ellos son estrellas con mucha experiencia; de hecho, la mayoría ya había ganado el título cuatro años antes a costa del Manchester United, y los dirigía Luis Enrique.

    Pero la generación actual del Barcelona carece de este tipo de experiencia. De hecho, la alineación que jugó contra el Atlético de Madrid no incluye a ningún jugador que haya ganado “la Orejona” salvo Robert Lewandowski. Incluso si el entrenador es Hans Flick, que también se coronó a nivel continental, no puede obrar un milagro y cambiar la realidad en poco tiempo.

    A pesar del éxito de Flick al conducir al equipo a las semifinales la temporada pasada, perdió el pase por errores defensivos que reflejan falta de experiencia.

    Y no se puede decir que el Inter de Milán fuera lo suficientemente fuerte como para derribar al Barcelona, como demuestra su derrota por 5-0 en la final ante el París Saint-Germain; por lo tanto, el Barça fue el responsable de su derrota.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    La ventaja del Real Madrid que le falta al Barcelona

    En cambio, lo que ofrece el Real Madrid en la Liga de Campeones no puede considerarse solo una superioridad técnica, sino un modelo claro de un equipo que posee lo que le falta al Barcelona: experiencia en competiciones continentales, o lo que comúnmente se conoce como la “personalidad de campeón”.

    Este concepto no surgió de la nada, sino que se forjó a lo largo de muchos años de acumulación, especialmente durante la última década, que vio al Real Madrid coronarse con cinco títulos de la Champions, muchos de ellos logrados en circunstancias en las que el equipo no era el mejor en lo futbolístico, pero sí el más preparado mentalmente.

    La “personalidad de campeón” aquí no significa solo la capacidad de ganar, sino que va más allá hacia una cultura integral dentro del club: calma bajo presión, una confianza inquebrantable y una convicción permanente de que es posible remontar sin importar las circunstancias. Y eso se ha visto repetidamente en remontadas históricas, ante grandes rivales y en momentos en los que todo parecía decidido.

    Con el tiempo, esta mentalidad se transformó en un arma psicológica decisiva; el equipo no se derrumba cuando va por detrás en el marcador, sino que se alimenta de las crisis, mientras que el rival entra en un estado de desconcierto con cada minuto que pasa sin sentenciar el resultado.