Serie B, oficial: Shpendi y Busio fichados por el Empoli y el Venezia

En la Serie B se anuncian las renovaciones de contrato de dos importantes futbolistas: el delantero Stiven Shpendi con el Empoli y el centrocampista Gianluca Busio con el Venezia.

Estas son las palabras de este último: «Estoy muy contento de haber renovado mi contrato y de poder continuar este camino con el Venezia. Aquí me he sentido acogido desde el primer día y vestir estos colores se ha convertido en algo muy importante para mí. Esta renovación significa mucho y quiero dar las gracias al director Antonelli y a toda la sociedad por la confianza que siguen depositando en mí. También quiero dar las gracias especialmente a nuestros aficionados. Desde mi llegada, siempre me han hecho sentir su apoyo y su cariño, y para nosotros, los jugadores, eso marca realmente la diferencia. Estoy feliz de poder continuar este camino junto a ellos y de seguir viviendo muchas emociones con estos colores».