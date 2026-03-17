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England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

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Serie B: así fue el debut de Ashley Cole con el Cesena: derrota por 3-0 en Mantua

El nuevo entrenador inglés debuta en la segunda división italiana, en el partido entre semana correspondiente a la 31.ª jornada.

La Serie B sale al campo para la jornada entre semana correspondiente a la 31.ª jornada, aunque el Catanzaro-Modena se ha aplazado hasta una fecha aún por determinar debido a la alerta meteorológica en Calabria.

El Palermo empata 2-2 en casa ante el Juve Stabia: tras los goles de penalti de Leone y Pohjanpalo, se produce otro intercambio de goles entre Bani y Mosti. 

El equipo rosanero, entrenado por Filippo Inzaghi, se mantiene cuarto en la clasificación con 58 puntos. 

  • EL ESTRENO DE COLE CON EL CESENA

    La aventura de Ashley Cole en el banquillo del Cesena empieza con dificultades. Tras sustituir al técnico Michele Mignani (destituido tras el empate a 2-2 en casa ante el Frosinone), el entrenador inglés debuta en el campo del Mantova, que se adelantó en el marcador en el minuto 6 gracias a un gol en propia puerta de Zaro.

    En la segunda parte, tres jugadores del Cesena (Guidi, Ciofi y Piacentini) reciben tarjetas amarillas y el Mantova dobla la ventaja con Meroni en el minuto 58. 

    Cole intenta darle un nuevo aire al partido con cinco cambios: Cerri por Vrioni en el minuto 60, Bastoni y Olivieri por Ciervo y Corazza en el 63, y Amoran y Bisoli por Piacentini y Francesconi en el 75. 

    Pero en el tercer minuto de descuento, Mancuso sentenció el 3-0 a favor del Mantova, que suma 34 puntos en la clasificación, mientras que el Cesena se queda con 40.

    La alineación del Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Suplentes: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Entrenador: Cole.

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  • LOS RESULTADOS

    Palermo-Juve Stabia 2-2

    Mantova-Cesena 3-0

    Reggiana-Monza 0-0 

    Spezia-Empoli 1-1 

    Venecia-Padova 3-1 

  • MIÉRCOLES

    19:00

    Frosinone-Bari

    20:00

    Avellino-Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara-Entella

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